 Ex-werknemers V&D en Schoenenreus overgestapt naar Albert Heijn

Supermarkten populair bij werknemers failliete ketens - Albert Heijn is de populairste werkgever onder ex-werknemers van de in 2015 failliet verklaarde ketens V&D en Schoenenreus.



Dit blijkt uit onderzoek van dienstverlener CV Ster. Binnen het onderzoek werden cv’s van ex-werknemers van V&D en Schoenenreus geanalyseerd.



Supermarkten in trek

Zo’n 15,7 procent van de voormalig medewerkers van de twee onderzochte ketens ging na het ontslag aan de slag bij een supermarkt. Ruim zes procent van de ex-werknemers van V&D en Schoenenreus vond in Albert Heijn hun nieuwe broodheer. Niet alleen Albert Heijn doet het goed als nieuwe werkgever. Ook andere supermarkten en warenhuizen bleken een populaire vervolgstap voor ex-werknemers van Schoenenreus en V&D. Zo gingen ook veel mensen verder bij supermarkt Jumbo (3,0 procent). De top drie wordt afgesloten door warenhuis Hema, waar 2,2 procent van de onderzochte werknemers hun carrière vervolgden.



Ex-werknemers V&D versus ex-werknemers Schoenenreus

De ex-werknemers van V&D en Schoenenreus hebben Albert Heijn weliswaar beiden op plek een staan, toch zijn de overige nieuwe werkgevers in de top drie voor beide groepen ex-werknemers verschillend. Zo bestaat de top drie nieuwe werkgevers van ex-V&D’ers uit Albert Heijn (6,0 procent), Jumbo (3,8 procent) en Hema (2,7 procent). Bij voormalig medewerkers van Schoenenreus bestaat deze top drie uit Albert Heijn (6,1 procent), Plus (4,4 procent) en Trekpleister (4,1 procent).



Alle onderzoeksresultaten zijn te vinden op de onderzoekspagina van CV Ster.