 Welzijn medewerkers in 2018 prioriteit voor Topwerkgevers

Gezondheid medewerkers is belangrijkste kapitaal voor bedrijven - De 66 organisaties die op 1 februari door het internationale Top Employers Institute zijn erkend als Top Employer Nederland 2018, hebben de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers hoog op de agenda staan.



Zij zien gezondheid van de medewerkers als belangrijkste kapitaal. Daarnaast zijn diversiteit en technologische innovatie belangrijke thema’s voor topwerkgevers. Dat blijkt uit het onderzoek dat vooraf ging aan de certificering.

Het Top Employers Institute heeft dit jaar wereldwijd meer dan 1.300 organisaties gecertificeerd, nadat deze een uitgebreid onderzoek hebben doorlopen. Negen facetten, van onboarding en talent strategy tot culture en compensation & benefits, worden onderworpen aan een onafhankelijke audit. Zo stelt het instituut vast of de organisatie voor zijn medewerkers de juiste condities creëert om zich op alle niveaus te kunnen ontwikkelen. Op 1 februari heeft het Top Employers Institute in Nederland 66 certificeringen uitgegeven. Onder de erkende organisaties zijn onder meer retailorganisaties, ziekenhuizen, automotive- en FMCG-bedrijven.



Welzijn van groot belang

Uit het onderzoek blijkt dat 83 procent van de Nederlandse Top Employers 2018 een organisatie breed welzijnsprogramma biedt, met variërende onderdelen als sportabonnementen, voedingsadvies en hulp bij afvallen of stoppen met roken. Ook geestelijke gezondheid wordt gemonitord: van de gecertificeerde werkgevers biedt bijvoorbeeld 70 procent zijn medewerkers een cursus stressmanagement en 77 procent heeft een programma dat na een burn-out helpt bij terugkeer binnen de organisatie. Daarin blijkt Nederland koploper. Onder wereldwijde Top Employers beschikt 35 procent over een dergelijk herstelprogramma.



Diversiteit en inclusiviteit

Ook diversiteit en inclusiviteit zijn bij de gecertificeerde werkgevers belangrijke thema’s. Ruim 90 procent stuurt bijvoorbeeld actief op de doorstroom van vrouwen naar senior-/management posities en 62 procent neemt bewust medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan.



Technologie

Daarnaast blijkt dat topwerkgevers in hun hr-beleid steeds meer technologische innovaties integreren. Zo is de inzet van mobiele applicaties bij het opleiden van medewerkers in drie jaar tijd met 51 procent bijna verdubbeld. Technologische ondersteuning bij kennisdeling is in diezelfde periode met twintig procent toegenomen: 79 procent van de Nederlandse Top Employers maakt daarvan nu gebruik. En 42 procent beschikt over een digitaal platform dat de voortgang van het onboardingsproces monitort.



Op 1 februari zijn in Amsterdam de Nederlandse certificeringen uitgereikt tijdens het jaarlijkse Top Employers Institute Certification Dinner.