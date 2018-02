 Beste Werkgevers trekken 50 procent meer sollicitanten

Beste werkgever wint jacht om talent - De populairste werkgevers van Nederland winnen de jacht op talent. Zij trekken 50 procent meer sollicitanten dan andere organisaties. Ook zijn hun medewerkers dertien procent meer betrokken en 21 procent productiever.



Dat blijkt uit het recente, grootschalige Beste Werkgeversonderzoek van Effectory.

In het Beste Werkgeversonderzoek beoordeelden 636.978 medewerkers hun werkgever. De best scorende organisaties zijn het afgelopen jaar beloond met het ‘Beste Werkgevers Keurmerk’: Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap.



Waarom een keurmerk?

"Populaire werkgevers volgen een koers die medewerkers aanspreekt," zegt Guido Heezen, directeur van Effectory. "Ze luisteren naar medewerkers, vragen om hun ideeën, zorgen voor eerlijke voorwaarden en heldere doelen. Dat spreekt aan, mensen willen graag voor dit soort clubs werken. Maar hoe weet je als medewerker wie dit zijn? Een onafhankelijk keurmerk, gebaseerd op het oordeel van de eigen medewerkers van een organisatie, laat dit glashelder zien. Het maakt de markt transparanter."



Voordelen werkgevers

Werkgevers hebben hier zelf ook veel profijt van. "In de huidige arbeidsmarkt is het aantrekken en vasthouden van talent lastig," vertelt Heezen. "Het is fijn als organisaties die er hard aan werken om een fijne werkgever te zijn dit ook kunnen laten zien, zichzelf kunnen profileren. Dit helpt om de juiste mensen aan te trekken en om die mensen langer aan zich te binden. We zien tot wel 50 procent meer sollicitanten na het behalen een keurmerk. Ook voelen bestaande medewerkers zich meer betrokken bij hun werkgever en zien we hun productiviteit stijgen. Organisaties gaan veel soepeler functioneren. Het vasthouden van talent wordt zo ook gestimuleerd."



Op 6 februari 2018 maakt Effectory bekend welke organisaties de hoogste score in hun branche hebben behaald en daarmee dé Beste Werkgevers van 2017-2018 zijn.