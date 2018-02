 Bedrijven kunnen fraude terugdringen bij zekerheid over klantidentiteit

Online fraude blijft wereldwijd een groot probleem - Zes op de tien bedrijven ervaren hetzelfde of meer verlies als gevolg van fraude in vergelijking met een jaar geleden. Dat blijkt uit het Global Fraud and Identity Report van Experian.



Dit rapport beschrijft wereldwijde fraudetrends en laat zien dat bij de meeste bedrijven – 72 procent – fraude een groeiend probleem is.



Identiteit klanten

Het onderzoek laat zien dat bedrijven meer inspanningen moeten doen om de identiteit van hun klanten vast te stellen om fraude tegen te gaan. Bij de meeste bedrijven staat verdenking centraal bij fraudedetectie; bij een dergelijk proces is er meer focus op detectie dan op toestemming en zekerheid over de identiteit. 71 procent van de bedrijven bevestigt dan ook dat ze meer transacties tegenhouden dan goed voor ze is. Dit zorgt niet alleen voor een verlies in omzet, maar is ook slecht voor de lifetime value van een klant. De respondenten zijn het erover eens dat de omzet zou toenemen als ze nauwkeuriger zouden zijn in het bepalen van de identiteit van een klant en zo minder transacties zouden tegenhouden. 84 procent zegt dat de noodzaak van het terugdringen van frauderisico’s verminderd kan worden als ze zeker zouden zijn van de identiteit van hun klanten.



Belang van vertrouwen

Nu bedrijven werken aan digitale transformatie, erkennen ze het belang van vertrouwen bij zakendoen en de behoefte aan technologie die daarbij kan helpen. "Of het nu gaat om onze bankzaken of om online shoppen, het feit dat we als persoon herkend worden door degene met wie we zaken doen, is al heel lang een gegeven dat we als positief ervaren", zegt Kathleen Peters, Senior Vice President Global Fraud and Identity van Experian. "Herkenning stimuleert vertrouwen en dat zorgt voor een veilig en beschermd gevoel. Vertrouwen is de valuta binnen digital commerce. En technologie kan dat mogelijk maken."



Herkenning versus privacy

Het onderzoek wijst uit dat consumenten het belangrijk vinden om herkend te worden en dat ze tegelijkertijd van hun bank of online retailer verwachten dat die er alles aan doet om hun gegevens en transacties te beschermen. Bijna zeven op de tien consumenten zijn positief over beveiligingsprotocollen, omdat die hen een veilig gevoel geven. Dat betekent echter niet dat ze van teveel drempels en ongemak houden. De meest effectieve strategieën voor fraudedetectie en identiteitsbepaling bieden veiligheid zonder verstoring van de klantervaring.



Slimme fraudeurs

"Fraude ontwikkelt zich continu en fraudeurs worden steeds slimmer. Goede fraudedetectie vereist verschillende strategieën, waaronder betere klantherkenning," aldus Peters. "Kort gezegd: hoe beter u uw klant herkent, hoe beter u fraude herkent."



Overige bevindingen

Experian ondervroeg voor dit onderzoek meer dan 5.500 consumenten en 500 managers in elf markten op verschillende plekken in de wereld. Overige bevindingen zijn:



een op de vier consumenten stopte met een transactie, omdat het instellen van een nieuw account te veel informatie vereiste;

35 procent van de consumenten zou meer online transacties uitvoeren als er minder beveiligingsdrempels zouden zijn;

slechts 40 procent van de bedrijven is ‘zeer overtuigd’ van hun vermogen om fraude te detecteren;

52 procent van de bedrijven gebruikt nog wachtwoorden voor fraudedetectie en -protectie;

75 procent van de bedrijven is geïnteresseerd in geavanceerdere fraudedetectiemethodes die geen impact hebben op de digitale klantervaring.