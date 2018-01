 Grootste samenwerkfrustratie: niet weten wat collega bijdraagt

'Werk van anderen is van matige kwaliteit' - Werknemers ervaren frustraties tijdens samenwerken. Maar liefst 42 procent vindt het frustrerend niet te weten wat anderen bijdragen. Bovendien is het werk van anderen van matige kwaliteit, aldus 29 procent.



Een andere irritatie is dat werknemers vaak niet weten wie verantwoordelijk is voor welke taak (39 procent). Reden voor de matige communicatie kan liggen in de faciliteiten. Meer dan een derde van de respondenten (34 procent) vindt namelijk dat de werkgever onvoldoende investeert om samenwerken te faciliteren. Deze top van ergernissen blijkt uit onderzoek van Protime onder 1.000 werknemers in uiteenlopende sectoren.



Samenwerking verloopt moeizaam

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is de communicatie. Meer dan een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking (26 procent) kan collega’s vaak niet bereiken. Tevens zegt 41 procent dat samenwerken en communiceren veel tijd kost. Hier stopt het niet bij. Er gaat daarnaast veel tijd verloren door het terugzoeken van informatie, zoals gemaakte afspraken, aldus 39 procent.



Vergaderen blijkt crime

Vergaderingen zorgen ook voor frustraties. Bijna een derde van de werknemers (31 procent) vindt ze nutteloos en 34 procent vindt zijn collega's vaak onvoorbereid. Daarnaast zegt 41 procent van de werknemers zelf meer bij te dragen dan anderen.

Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland: "Al die frustraties zijn nergens voor nodig. Een simpele oplossing ligt in het beter faciliteren van de samenwerking. Slimme tools maken het mogelijk altijd en overal informatie te delen en efficiënt met anderen te kunnen werken. Dat betekent ook dat communicatie en afspraken vastgelegd en teruggezocht kunnen worden. Daarnaast is het zeer waardevol als medewerkers meer inzicht in de voortgang krijgen en zo te weten komen wat de bijdrage van collega’s is. Het gebruik van de juiste oplossingen scheelt ongetwijfeld veel kostbare tijd en onnodige irritaties."



Het onderzoekrapport ‘Kwaliteit op de Werkvloer’ is te downloaden op de website van Protime.