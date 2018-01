 Werknemer kan nog steeds niet zonder papier

Grootste frustraties: vastlopende computer en defecte printer - Ondanks de digitalisering op de werkvloer, kunnen Nederlanders nog steeds niet zonder printer. Het apparaat wordt met name gebruikt om grote lappen tekst te printen (35 procent) en om aantekeningen af te drukken (37 procent).



Een printer die niet functioneert leidt tot grote frustraties; bij een op de tien slaat zelfs de paniek toe wanneer er niet kan worden afgedrukt. Dat blijkt onder andere uit onderzoek onder 1.000 Nederlandse werknemers in opdracht van The Clever People.



Voordelen van papier

Nando Akkermans, directeur van The Clever People: "Digitalisering heeft bedrijven veel gebracht, maar de voordelen van papier gelden nog steeds. Organisaties doen er goed aan om een plan te hebben over welke informatie digitaal en welke op papier beschikbaar moet zijn. Veel kantoren kunnen nog veel slimmer werken." Uit het onderzoek blijkt ook dat 75 procent van de werknemers verwacht dat we over tien jaar nog steeds printen



Frustraties over printen op kantoor

Er is echter wel een haat-liefde verhouding met de printer, blijkt uit het onderzoek. De helft van de medewerkers ergert zich het meest aan een printer op kantoor als deze vastloopt en 44 procent vindt een technische storing zeer vervelend. Die storingen blijken vaak voor te komen: 59 procent heeft het over maandelijks, achttien procent zelfs over wekelijks. Overigens zorgt de printer van alle apparaten niet voor de grootste irritatie op kantoor. Voor 50 procent is de computer die vastloopt de grootste irritatie.



Grootste frustraties op kantoor:

Collega's die luidruchtig bellen

Smerige toiletten

Collega's die altijd te laat komen

Te weinig plezier in het werk

Het wc-papier dat als schuurpapier aanvoelt



Grootste IT-frustraties op kantoor:

Computer die vastloopt

Printer die niet werkt

Werken met meerdere versies van documenten

Slechte ondersteuning voor thuis werken