 AI-gestuurde chatbottechnologie maakt betere klantenservice en veiligheid mogelijk

De manier waarop financiŽle instellingen met klanten omgaan veranderen - De opkomst van fintech-startups en stemgestuurde kunstmatige intelligentie (AI) heeft klantverwachtingen van banken veranderd. Als gevolg daarvan kunnen financiële dienstverleners gebruikmaken van ontwikkelingen in beveiliging en voorspellende technologie.



Daarmee worden ze efficiënter, wendbaarder en kunnen ze de klant een betere ervaring bieden. Zeker de kleinere en middelgrote banken die hun dienstverlening willen aanpassen, zullen daarvan profiteren. Dat voorspellen experts van Unisys.

"We zien de klantervaring als de belangrijkste manier waarop een bank zich met zijn digitale strategie kan onderscheiden," zegt Eric Crabtree, global head of Unisys Financial Services. "De moderne klant gebruikt zijn of haar smartphone om onderweg te bankieren. Ondertussen zorgen hacks ervoor dat veiligheid een heet hangijzer blijft. Het komende jaar zullen banken daarom kiezen voor een meer geïntegreerd, omnichannel businessmodel. Daardoor kunnen klanten onderweg rekeningen betalen, hypotheken aanvragen, of spullen en diensten kopen. Door nieuwe authenticatiemethoden houden ze hun gegevens goed beschermd."

Ook voorspelt Crabtree een toename in biometrische authenticatie- en chatbottechnologie, op basis van de nieuwste kunstmatige intelligentie. Dat gaat zorgen voor een snellere en veiligere klantervaring.



Voorspelling: biometrische authenticatie wordt gemeengoed

Beveiliging blijft één van de belangrijkste zorgen voor de financiële sector: uit de recente Unisys Security Index blijkt dat mensen zich serieuze zorgen maken over identiteits- en pinpasfraude – meer dan over hun eigen veiligheid. Biometrische technologie biedt uitgebreide mogelijkheden om ervoor te zorgen dat, zelfs als een kaart gestolen is, middels authenticatie fraude bijna in real-time gedetecteerd kan worden.

Unisys voorspelt dat biometrische authenticatie gemeengoed wordt. En dat is breder dan alleen de traditionele vingerafdruk- en irisscanners die smartphones gebruiken: door vooruitgang in gedragsbiometrie kunnen banken smartphone- en tabletgebruik analyseren om unieke gedragsprofielen op te stellen: hoe hard drukken gebruikers op het scherm, vanuit welke hoek swipen ze, en hoe snel typen ze? Gecombineerd met andere authenticatiemethoden, zoals vingerafdruk- en irisscan, kan dit type biometrisch profiel helpen om te bepalen of de persoon die geld overmaakt, dat ook wel echt mag doen.

"We verwachten dat de voortdurende cyberaanvallen veiligheid bovenaan de agenda houden,"zegt Crabtree. "Banken die extra stappen nemen om hun klantgegevens te beschermen, zoals gedragsbiometrie, en tegelijkertijd hun netwerken beschermen en versleutelen met op identiteit gebaseerde microsegmentatie, hebben een goed jaar in het vooruitzicht"



Voorspelling: kunstmatige intelligentie laat chatbots kwalitatief hoogwaardige hulp in real-time aanbieden.

Het is geen geheim dat in de moderne digitale economie klantdata sneller dan ooit gegenereerd wordt. Uit een recent rapport blijkt dat 90 procent van alle data in de afgelopen twee jaar tot stand is gekomen. Geavanceerde analytics, zoals machine learning-algoritmen, zijn de basis achter AI. Die maken het mogelijk om de nuances van klantgedrag te begrijpen door te zorgen voor transactionele data waarop geacteerd kan worden.

Hoewel sommige banken al gebruik maken van voorspellende tools en chatbots om standaardinformatie te communiceren en routinetaken uit te voeren, voorspelt Unisys dat de volwassenwording van AI-technologie chatbots in staat zal stellen om een completere en meer gepersonaliseerde bankierervaring te bieden. Dat zorgt niet alleen voor betere service, maar voorkomt ook dat mensen aan de lijn op iemand van de klantenservice hoeven te wachten. Aangezien stemgestuurde AI de manier waarop klanten communiceren veranderd, verwachten we verdere integratie van stemgestuurde AI met digitale assistenten om bankverzoeken af te handelen.



Voorspelling: de toegankelijkheid van nieuwe technologie stelt kleine en middelgrote banken in staat om de diensten die ze aanbieden opnieuw uit te vinden en te ontwerpen

Van oudsher hebben grote banken altijd een voordeel gehad als het gaat om de digitale diensten die ze kunnen bieden, met name omdat ze het meer hebben om de tools in-house te ontwikkelen. Die tijden zijn voorbij: nieuwe Fintechs beschikken over de wendbaarheid en flexibiliteit om oplossingen te bedenken voor klanten die hun buik vol hebben van de bestaande bankiersservices.

Unisys verwacht dat de vooruitgang in en toegankelijkheid van biometrische en voorspellende technologie, samen met de toegevoegde waarde van een partnerschap met een techbedrijf, de kleine en middelgrote banken zal helpen met het transformeren van hun aanbod en het versnellen van hun dienstverlening aan de klant. Daardoor kunnen kleine en middelgrote banken de grotere banken en Fintechs bijhouden. Uiteindelijk zorgt technologie voor de innovatie waarmee kleinere banken in het digitale tijdperk opbloeien. Het leidt tot een naadloze bankierervaring die de trouwheid van klanten vergroot en, als gevolg daarvan, voor nieuwe mogelijkheden tot winst zorgt.