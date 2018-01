 Gelderlanders zijn vrijgeviger dan Duitsers

Fooien geven zit niet in Nederlandse cultuur - Aangezien het geven van fooi niet echt in onze cultuur zit, is het geen verrassing dat Nederlanders het minste fooi geven volgens het Fooien Rapport 2018 van Dreamlines.



2.562 internationale cruisepassagiers zijn ondervraagd over hun gedrag met betrekking tot het geven van fooien op reis. Daaruit blijkt dat Nederlanders een gemiddeld bedrag van 17,71 per dag geven, terwijl het gemiddelde van alle deelnemers uit verschillende landen ruim op 21 euro ligt. Ook laat het rapport zien dat hoe hoger de totale reissom, hoe meer fooi er wordt gegeven.



Mensen uit Gelderland zitten niet op de centen

Gelderlanders daarentegen zijn véél vrijgeviger dan de gemiddelde Nederlander. Met 27,98 euro fooi per dag, ruim tien euro meer dan de gemiddelde Nederlander, geven ze zelfs veel meer dan de Duitsers (19,99) en de gulle Italianen (23,17). Dit wordt besteed voor allerlei soorten service, van piccolo’s tot obers en spa-medewerkers.

Met een flink verschil met de nummer een, maar tóch in de top vijf van de gulste Nederlandse provincies, staan ook Noord- en Zuid-Holland. Noord-Hollanders geven met 19,18 euro meer fooi dan de 17,01 euro van de Zuid-Hollanders. Zeeland en Utrecht vormen de nummer viert en vijf van deze lijst met respectievelijk 16,57 en 16,42 euro fooi per dag.



Oudere reizigers geven minder fooi

Internationaal gezien geven jonge reizigers onder de 30 jaar het meeste fooi (gemiddeld 21,63 per dag). Vooral bartenders en medewerkers van roomservice en de spa krijgen tot wel 25 procent meer fooi van jonge reizigers dan het gemiddelde. De groep bestaande uit reizigers van 30 tot 59 jaar spendeert elke reisdag een gemiddelde van 21,10 euro aan fooien. Met 3,15 per dag krijgen obers het meeste fooi. Voor deze doelgroep lijkt goede service tijdens het dineren dus cruciaal. Met 20,32 per dag, geven mensen vanaf 60 jaar het minste fooi. Echter, personeel die deze groep begeleidt tijdens excursies profiteert wel, die krijgen namelijk dertien procent meer fooi van deze groep dan van andere leeftijdsgroepen.



Fooien worden gegeven aan het einde van de reis

Het moment waarop de fooien worden gegeven verschilt van land tot land. 53 procent van de Nederlanders geeft hun fooi aan het einde van de reis, net zoals 86 procent van de Fransen, 69 procent van de Italianen en 66 procent van de Brazilianen. Duitsers hebben echter de voorkeur tot het geven van fooien op verscheidene momenten (57 procent), wat ook gebruikelijk is voor een derde van de Nederlanders.