 Hoe de juiste IT-infrastructuur helpt bij het aantrekken van personeel

Verouderde infrastructuur nekt bedrijven - ook op hr-gebied - Zakelijk succes is afhankelijk van veel verschillende factoren. Een van de grootste uitdagingen is om de juiste mensen te werven en vervolgens vast te houden. Dat geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar net zo goed voor andere sectoren.



Patrick van de Werken is Senior Regional Director Noord-Europa bij Nutanix en roept op tot meer aandacht voor de IT-infrastructuur bij het aantrekken van personeel.



Optmistisch over groei

"Ondanks alle zorgen over de lokale en wereldeconomie zijn CEO’s wel optimistisch gestemd over de groei van hun omzet en personeel in de jaren die gaan komen. Zeventig procent verwacht een omzetgroei, terwijl een kwart een toename van het aantal werknemers tot circa tien procent verwacht, zo las ik laatst in een onderzoek door KPMG onder bijna 1.300 CEO’s. Maar dat wordt wel steeds lastiger. Op diverse terreinen is sprake van een tekort aan vaardigheden. CEO’s en grote ondernemingen moeten daarom echt nieuwe manieren vinden om talent aan te trekken. De dagen waarin ueen baan voor het leven kon krijgen met geleidelijke salarisverhogingen en een goed gevulde pensioenput aan het einde van de rit, behoren voorgoed tot het verleden.

De millennials die de arbeidsmarkt betreden, dromen er niet van om 40 jaar lang vijf dagen per week dezelfde kantoordeur binnen te wandelen, zoals de generaties die hen voorgingen. Globalisering heeft een wereldwijde markt gecreëerd, maar maakt het tegelijkertijd moeilijker voor bedrijven om aan personeel te komen, omdat iedereen nu in dezelfde vijver vist. Bedrijven moeten zich tegenwoordig verkopen om toptalent aan te trekken. Veel van hen hebben hiervoor een sterk HR-team en human capital management (HRM)-software nodig. Daarnaast optimaliseren ze de werkomgeving om te kunnen voorzien in de behoeften het talent dat zij hiermee binnenhalen."



Flex- en mobiel werken verkooppunten

Flexwerken lijkt een belangrijk verkooppunt te zijn. "De mogelijkheid om vanaf elke locatie en op elk gewenst tijdstip te werken, vindt weerklank bij nieuwe generaties. Tegenwoordig is de hond meenemen en wat tijd doorbrengen in een speciaal ingerichte fitnessruimte, koffiehoek of vergaderruimte geen uitzondering meer."

Daarmee houden de problemen echter niet op," zo meent Van de Werken. "Het is mogelijk dat bedrijven een simpelere aanpak over het hoofd zien. Organisaties zijn er als de kippen bij geweest om een bring your own device (BYOD)-cultuur te omarmen en laptops, smartphones, tablets en wearables te verstrekken aan hun medewerkers voor een meer mobiele werkcultuur. De front-end wordt ondersteund door de veel minder hippe, maar even belangrijke back-end. Dit is de datacenter-infrastructuur die ondersteuning biedt voor al deze mobiele apparaten en de groeiende datavolumes en workloads die bedrijven genereren."



Verouderde infrastructuur nekt bedrijven

Hij vervolgt: "Hoewel bedrijven grif geld uitgeven aan moderne apparatuur, maken veel van hen gebruik van een verouderde infrastructuur. En deze is simpelweg niet in staat om ondersteuning te bieden voor hun digitale doelstellingen. De meeste jonge medewerkers zijn in de jaren negentig geboren. En binnenkort betreden de eerste werknemers die in deze eeuw zijn geboren de arbeidsmarkt. Dit zijn de zogenaamde digital natives, bij wie technologie en het internet er met de paplepel zijn ingegoten. Ze hebben geen nostalgische herinneringen aan het geluid van een 33K inbelmodem, weten niet hoe een floppy disk eruit ziet en hebben misschien zelfs nooit naar een cassette geluisterd of een video moeten terugspoelen naar het begin van een film. Technologie vormt een tweede natuur voor deze digital natives. Ze zijn eraan gewend om altijd online te zijn en hebben geen tolerantie voor vertragingen, laadtijd of downtime. Ze hoeven niet te weten hoe het werkt, zolang het maar werkt. Dit verwachtingspatroon kan problemen met zich meebrengen als een verouderde infrastructuur de gebruikservaring op de werkplek verstoort."



Geen geduld

Van de Werken licht toe: "Geconfronteerd worden met trage back-officesystemen, wachten totdat simpele Word-documenten en PDF-bestanden zijn geladen, niet in staat zijn om vanuit huis een verbinding te maken met de bedrijfsserver en met haperingen te maken krijgen tijdens de streaming of videoconferencing — dit zijn problemen waar moderne werknemers simpelweg geen geduld voor hebben. Toegang tot de laatste technologie maakt deel uit van de belangrijkste redenen waarom millennials voor een bepaalde werkgever kiezen. Andere zaken die hoog op de lijst prijken, zijn een goede balans tussen werk en privé, flexibiliteit en trainingsprogramma’s die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling. Al deze kwaliteiten kunnen worden gerealiseerd met behulp van technologie. En dan hebben we het niet alleen over de laatste gadgets. De back-end en front-end horen daar ook bij. U zou immers ook geen gloednieuwe Ferrari met goedkope brandstof vullen."



Het bestaat al lang

Nu weet iedereen dat er tegenwoordig moderne IT-infrastructuren beschikbaar zijn. "We maken al jarenlang gebruik van de cloud, terwijl recentere, doch in de praktijk bewezen innovaties zoals zakelijke clouds en modulaire datacenters al enige tijd op de radar staan. Desondanks beschikken veel bedrijven nog altijd niet over dergelijke technologieën. Dit resulteert in een kloof tussen de digitale strategie die ze ten uitvoer willen leggen en de bestaande infrastructuur die daar ondersteuning voor moet bieden. En de problemen gaan verder dan frustratie bij het personeel. Inefficiëntie, een gebrek aan veerkracht en fail-over kunnen resulteren in kostbare storingen, en onnodige en geestdodende niet-geautomatiseerde routinetaken zijn aan de orde van de dag wanneer de infrastructuur van gisteren de IT-omgeving van vandaag moet ondersteunen. De IT-infrastructuur is niet het eerste waar management aan denkt als het gaat om personeelswerving. Maar het is zeker een factor om mee te nemen voor een groter succes op dit vlak!"