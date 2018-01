  De derde digitaliseringsfase: vernieuwingen die ons te wachten staan

Innovatie moet onderdeel worden van bedrijfs-DNA - De toepassing van artificial intelligence in de business, chatbots ter verbetering van de klantcommunicatie en de digitalisering van HR. Nu we de derde digitaliseringsfase ingaan, liggen er heel wat innovaties in het verschiet.



Wat kunt u precies verwachten? En hoe gaan deze innovaties uw werk en de wereld om u heen veranderen? Oracle lichtte een tipje van de sluier op tijdens haar jaarlijkse Cloud Day. René van Stiphout, die aan het roer staat van Oracle Nederland, highlight een aantal van de besproken trends.



Geen Internet of Stupid Things

Artificial intelligence (AI) was een van de thema’s die Van Stiphout gedurende de dag regelmatig terug zag komen. "We bevinden ons duidelijk in een tijdperk waarin we van mobile-first naar AI-first gaan. Er zijn oneindig veel toepassingen te bedenken, maar de uitdaging is relevant te blijven voor klanten. Anders verzanden we in een Internet of Stupid Things: een wereld waarin innovaties op de markt komen omdat het nu eenmaal kan, niet omdat ze daadwerkelijk nut hebben. Voor bedrijven wordt het er niet per se makkelijker op. Maar consumenten profiteren wel volop van de toepassing van artificial intelligence in de diensten van organisaties: meer gemak, meer snelheid en een zeer hoge mate van personalisatie."

Van Stiphout haalt een voorbeeld aan dat inspirator en coach Steven Van Belleghem gaf tijdens zijn keynote. "Europa kijkt naar WeChat alsof het het Chinese Facebook of WhatsApp is. Maar eigenlijk hebben de Chinezen alle reden om ons uit te lachen. WeChat is het operating system van China – volledig verweven met het dagelijks leven. De applicatie wordt naast instant messaging onder meer gebruikt voor bankieren, een taxi bestellen en betalen in winkels. Voor ons Europeanen liggen daar nog enorme kansen."



Intelligente chatbots

Iets wat volgens Van Stiphout langzaam gemeengoed wordt, zijn chatbots. "Ook deze trend speelt in op de zo gewenste snelheid en het gemak," zegt hij. "Bellen met een klantenservice voldoet niet aan die categorieën. En een website is ook lang niet altijd zo ingericht dat u heel snel de informatie vindt die u nodig heeft. De gemeente Rotterdam had daar een duidelijk voorbeeld van. Burgers kunnen daar zelf meldingen doen van bijvoorbeeld vuil op straat of een kapotte lantaarnpaal. Via de website was dat een tijdrovende en ingewikkelde taak. Doordat de onderwerpen in veel verschillende, onduidelijke categorieën waren onderverdeeld, haakten burgers massaal af. De burger sprak simpelweg de taal van de backend van de gemeente niet. Daarom werd een chatbotoplossing ontwikkeld. Burgers kunnen hier in hun eigen woorden de melding omschrijven. Intelligente technologie herkent de voor de gemeente juiste categorie en maakt de melding aan. Burgers kunnen eventueel ook de locatie en foto’s van het voorval meesturen. De chatbot is gekoppeld aan de applicatie waarmee veldmedewerkers werken. Zij krijgen meteen een melding en kunnen er dus ook direct op afgaan. Op deze manier zijn problemen snel verholpen. Ik verwacht dan ook dat chatbottechnologieën op veel bredere schaal ingezet gaan worden."



Digitale HR

Een laatste trend die Van Stiphout wil vermelden, is de digitalisering van HR. "We gebruiken privé de hele dag door slimme apps, maar het bedrijfsleven lijkt daar nog een beetje op achter te lopen. Neem nou de HR-wereld, waarin de war on talent momenteel een veelbesproken onderwerp is. Hoe haalt u dan talentvolle mensen binnen en hoe hóúdt u ze binnen? In een van de presentaties was te zien dat talent management gemakkelijk te automatiseren is. Denk aan een dashboard met gepersonaliseerde content, waarin een medewerker in één oogopslag kan zien wat een eventuele vervolgstap in zijn carrière zou kunnen zijn. Daarbij wordt meteen duidelijk welke competenties diegene daarvoor nodig heeft, in hoeverre hij of zij die al ontwikkeld heeft en welke collega’s momenteel die rol vervullen. Ook staat er welke vaardigheden zo iemand nog verder moet ontwikkelen, waarna diegene ze kan toevoegen aan de persoonlijke leerdoelen. Een HR-medewerker profiteert op zijn of haar beurt ook van zo’n systeem. Zo zijn bijvoorbeeld openstaande resource requests zichtbaar en het systeem kan ook op basis van benodigde capaciteiten kandidaten voorstellen. De HR-medewerker maakt vervolgens zelf een selectie van de kandidaten die hij of zij daadwerkelijk wil spreken. Daarnaast gaan predictive analytics een essentiële rol spelen, want HR zit wat mij betreft op een goudmijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk om op basis van 150 factoren, zoals huidige contracttijd en recente beoordelingen, snel te berekenen wat het risico is dat een zittende medewerker binnenkort vertrekt. Een gesprek met de betreffende werknemer is dan zo ingepland."



Innovatief worden

Hoe zou Van Stiphout de algehele conclusie van de dag omschrijven? "Innovatie is niet langer een nice to have voor een bedrijf, maar moet onderdeel worden van zijn DNA – en dat kan echt bij élke organisatie," vindt hij. Maar hoe begint u dan als bedrijf met ‘innovatief zijn’? Volgens Van Stiphout heeft u drie dingen nodig: de juiste mindset, discipline en mogelijkheden. Denk bij dat laatste aan een praktische toolkit voor medewerkers om een idee ook echt te testen. Want innovatie moet wel altijd aansluiten bij de markt: uw uitgangspunt moet een perfecte customer experience zijn. Van Stiphout: "Als we niet alleen maar durven dromen over de wereld van morgen, maar er ook echt voor gaan, is er zoveel meer mogelijk dan we nu doen."