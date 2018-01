 Millennials geven topmanagement nieuwe betekenis

Meer erkenning voor teamwork en passie - Met hun focus op het bouwen aan zakelijk succes op basis van zowel winst (profit) als doelstelling (purpose), gaan millennial-leiders het traditionele bedrijfsmanagement opschudden.



Dit blijkt uit Redefining the C-Suite: Business the Millennial Way, een onderzoek van American Express.

Voor dit onderzoek werden wereldwijd ruim 2.400 generatie-X- en millennial-managers - de toekomstige topmanagers van het bedrijfsleven - ondervraagd, om beter te begrijpen hoe bedrijven veranderen wanneer millennials opklimmen naar senior managementrollen. De bevindingen geven ook inzicht in hoe huidige topmanagers hun bedrijven succesvol kunnen voorbereiden op de toekomst.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft (61 procent) van de ondervraagde millennials een topmanagementrol aantrekkelijk vindt en dat ze, meer dan hun generatie-X-collega's, een baan ambiëren die hun status geeft. Tegelijkertijd geven millennials ook aan dat ze het traditionele topmanagement willen opschudden.



Nieuwe businessmodellen en meer erkenning voor teamwork en passie

76 procent van de millennials denkt dat het topmanagement van succesvolle bedrijven in de toekomst verder kijkt dan de gebruikelijke businessmodellen en openstaat ​​voor samenwerking met nieuwe partners. Millennial professionals vinden ook dat teamwork een belangrijkere leiderschapskwaliteit is dan generatie-X’ers, wat suggereert dat het topmanagement van de toekomst een plattere organisatiestructuur zal hanteren in door hen geleide bedrijven. Ook passie zien millennials als een belangrijkere leiderschapskwaliteit (21 procent) dan hun generatie-X-tegenhangers (veertien procent).



Werknemerswelzijn bovenaan de agenda

Als onderdeel van het opschudden van het topmanagement, zetten millennial-leiders het werknemerswelzijn bovenaan hun agenda. Op de vraag wat in de toekomst de grootste uitdagingen zijn voor bedrijven, scoort ‘werknemers eerlijk betalen’ onder millennials het hoogst (43 procent), gevolgd door ‘talentbehoud’ (40 procent). 72 procent van de millennials zegt dat de succesvolle bedrijven van de toekomst werknemers ook buiten het werk moeten ondersteunen, tegenover 67 procent van de generatie X’ers.



Doelstelling én winst

Uit het onderzoek blijkt tevens dat de meerderheid (74 procent) van de toekomstige millennial-leiders denkt dat bedrijven een oprechte doelstelling moeten hebben die mensen aanspreekt, om in te toekomst succesvol te kunnen zijn. Tegelijkertijd erkennen ze ook het belang van het behalen van winst, dat vaak wordt beschouwd als iets dat op gespannen voet staat met nastreven van een oprechte doelstelling.

Volgens het onderzoek vindt 62 procent van de millennials het belangrijk om erom bekend te staan dat ze een ​​waardevol verschil maken in de wereld en gaan millennials meer in MVO investeren bij het runnen van hun eigen bedrijven (61 procent) dan hun generatie-X-tegenhangers (54 procent).

Tegelijkertijd blijken millennials een scherp oog voor winstmaximalisatie voor de aandeelhouders te hebben: 58 procent van de millennials zegt dat winst voor de aandeelhouders belangrijk zal zijn voor het succes van bedrijven in de toekomst, tegenover 51 procent van generatie-X'ers. Om in de toekomst succes te behalen, vindt 73 procent van de millennials dat bedrijven de kosten stevig in de hand moeten houden, en 74 procent zegt dat financiële transparantie belangrijk zal zijn.



Evolutie van het topmanagement

De rol van CEO krijgt een andere invulling. 39 procent van de millennials is het eens met de stelling dat de rol van CEO in zijn huidige vorm, binnen tien jaar niet meer relevant is. Onder Duitse millennials is dat zelfs 42 procent. Edwin Schoenmakers, Vice President Sales American Express Global Commercial Payments voor Duitsland, Oostenrijk en Nederland: "Millennials eisen meer van de bedrijven waarvoor ze werken - en die ze in de toekomst zullen leiden. Deze beweging zien wij ook in Nederland. Dit is de opmaat naar een evolutie van het topmanagement, dat winst én doelstelling centraal stelt in het bedrijf, en de organisatie zo structureert dat kostenbeheersing en efficiënte processen gewaarborgd zijn."

Bron: Brisk Magazine