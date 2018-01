'CO2 uitstoten is niet meer gratis' - "De vervuiler betaalt, dus CO2 uitstoten is niet meer gratis. Duurzaam inkopen is de norm. Bedrijven streven altijd naar netto positieve impact. Economische argumenten gaan - naast geld - ook over zaken als gezondheid en geluk."



Dat zijn de vier pijlers van de nieuwe economie volgens Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland / De Groene Zaak.

"Samen met de 2500 bedrijven uit ons netwerk zetten wij de strategische agenda voor de BV Nederland en zorgen wij dat de nieuwe economie de norm wordt in 2025." Tijdens het Nieuwjaarsevent in Utrecht presenteerde zij samen met kunstenaar Daan Roosegaarde en ruim 900 duurzame ondernemers de weg er naar toe.



Haastige spoed is goed

Van der Heijden verklaarde dat het op veel gebieden al de goede kant op gaat, maar niet snel genoeg, en niet zonder extra inspanningen. "Haastige spoed is goed," zegt ze. Om te kunnen versnellen onderzocht MVO Nederland met behulp van een groep koplopers welke factoren de meeste invloed hebben op het klimaat voor duurzaam ondernemen. In essentie gaat het over menselijk gedrag. Willen we verduurzamen (is er maatschappelijk draagvlak)? En kunnen we verduurzamen (zijn er voldoende mensen en middelen)?



Vergroten van de markt

Van der Heijden: "Een van de belangrijkste actiepunten is het vergroten van de markt voor duurzame producten en diensten. Het aantal duurzame deals moet sneller groeien, zowel in de publieke als in de private sector. Die kansen zijn er volop. Alleen al in ons eigen netwerk via de Futureproof community, het platform voor sustainable matchmaking, zijn er in 1,5 jaar tijd zo'n 2150 duurzame matches gemaakt."



Winnaar Futureproof Match 2018

Drie van die matches waren genomineerd voor de titel Futureproof Match 2018. Het publiek koos de match tussen Oriënza en GEKU als winnaar. Samen verduurzamen zij nu de PET-flessen voor de schoonmaakmiddelen van Oriënza. Daan Roosegaarde reikte de prijs uit. "Juist Nederland heeft enorme potentie in de nieuwe economie", zei Roosegaarde. "Wij zijn als geen ander in staat om over onze grenzen heen te kijken en samenwerking te vinden met andere vakgebieden. Deze winnaars laten het nieuwe ondernemen zien, creatief en innovatief."



Wet- en regelgeving

Een ander punt op de agenda voor een duurzamer Nederland is de wet- en regelgeving. "De nieuwe economie heeft nieuwe regels nodig," hield Van der Heijden de zaal voor. "Daarom gaan we ervoor zorgen dat het speelveld voor duurzame bedrijven sneller verandert. Arbeidskosten moeten omlaag en CO2-beprijzing is noodzakelijk."



Opschalen

"Duurzame pioniers, zoals Daan Roosegaarde, laten zien wat er kan. Die bedenken en ontwikkelen oplossingen, soms radicaal vernieuwend. Daarna trekken kleine en grotere bedrijven samen op om die nieuwe oplossingen op te schalen. Dat vraagt om creativiteit, een open houding voor samenwerking en lef om breder te kijken dan de eigen sector."



Jaarlijkse rapportage

MVO Nederland meet jaarlijks de voortgang van de punten op de strategische agenda. Van der Heijden: "Vanaf nu monitoren we de vorderingen van bedrijven in de nieuwe economie. Elk jaar maken we zichtbaar waar we staan en wat er nodig is voor het omslagpunt in 2025."