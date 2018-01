 Leaserijder wil data delen voor onderhoud, minder files en verkeersveiligheid

Leaserijder wil best data delen in ruil voor voordeel - Brandstofgebruik, het wel of niet dragen van een autogordel en de realtimelocatie van een auto. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van data die auto’s, sinds ze connected zijn, kunnen delen.



Maar hoe kijken leaserijders naar de ontwikkeling van Internet of Things en de verschillende toepassingen? Leaserijders zijn best bereid om hun autodata te delen, maar willen zelf bepalen met wie en welke data, zo blijkt uit het data-onderzoek van ALD Automotive onder 750 leaserijders.



Mobiliteitsinnovaties

Lonneke van der Horst, Marketing & Strategy Manager van ALD Automotive: "Data vormen het fundament onder verschillende mobiliteitsinnovaties, zoals autodelen of autonoom rijden. Maar kan ook een belangrijke rol spelen rondom filebestrijding of een zuinige rijstijl. Met dit onderzoek willen we de bereidwilligheid en de struikelblokken van het delen van autodata door zakelijke rijders inzichtelijk maken."



Bereidheid tot delen data

Met het delen van data aan de leasemaatschappij, de fabrikant en de alarmcentrale hebben de leaserijders de minste moeite. Bijna een kwart van de leaserijders gaf aan helemaal geen data met externe partijen te willen delen.



Data over rijstijl liever niet delen

Tot het delen van data die wat zegt over het gebruik van de auto (de kilometerstand, brandstofgebruik) en het onderhoud (kilometers tot aan de volgende onderhoudsbeurt, storingen) is het merendeel van de leaserijders bereid. Ruim een kwart van de leaserijders is zelfs bereid om de locatie van de auto te delen. Data over de rijstijl (bijvoorbeeld het wel of niet dragen van de gordel of extremen in toerental) deelt men liever niet.



Data vooral delen als toepassing duidelijk is

Op de vraag over welke toepassing voor het delen van data de leaserijder het meest positief is, komt preventief onderhoud duidelijk naar voren. Het oplossen en voorkomen van files en veiliger rijden in combinatie met autonoom rijden komt op een tweede en derde plek. Opvallend is verder dat leaserijders nog geen voordeel zien in connecties tussen data uit de auto en thuisapparatuur, bijvoorbeeld het automatisch hoger zetten van de verwarming als men onderweg naar huis is. Mogelijk is dat nog te veel toekomstmuziek.



Financieel voordeel of gemak extra drivers om data te delen

Voor een kleine meerderheid van de leaserijders (52 procent) is een financieel voordeel een extra drive om data te delen. Maar voor een nog grotere groep (58 procent) is gemak (zoals het sneller ter plaatse zijn van hulpdiensten) een extra stimulans om data beschikbaar te stellen.



Meerderheid weet niet welke data verzameld wordt

De meerderheid van de leaserijders blijkt niet goed op de hoogte te zijn welke data de leasemaatschappij precies verzamelt (35 procent weet het niet en 34 procent weet het ongeveer). Twintig procent van de leaserijders heeft daar nog nooit over nagedacht.



Conclusie

Leaserijders blijken best bereid om data te delen als daar ook voor hen voordeel aan zit. Met name als het delen van data gemak oplevert. Verder valt op dat veel leaserijders niet op de hoogte zijn welke data er rondom de auto allemaal wordt gedeeld en dat ze duidelijk een voorkeur hebben met wie ze welke data delen.