 Lagere lening door leaseauto, abonnementen en studieschuld

Wie 25 euro per maand moet aflossen, kan 7.000 euro minder lenen - Nederlanders kunnen minder lenen door het hebben van een studieschuld, abonnementen of een leaseauto. Bij bijvoorbeeld hypotheken loopt dat zelfs op tot tienduizenden euro’s.



Vooral studenten die lenen bij DUO onderschatten de gevolgen voor hun financiële toekomst. Dat zegt Gabriel Baysoy van Lenary.nl.



Alles in één bij een leaseauto

Een leaseauto lijkt heel fijn, maar in de praktijk kan het nogal eens gevolgen hebben voor een lening, zegt Baysoy: "Alle kosten zitten natuurlijk bij het maandbedrag van een leaseauto inbegrepen: de verzekering, de wegenbelasting en het onderhoud. Maar daardoor kan er wel minder geleend worden. Er zijn zelfs adviesketens die willen dat private leasemaatschappijen klanten daarvoor waarschuwen."



De studieschuld: een wolf in schaapskleren?

"Een contract voor een leaseauto is zo uitgediend. Die duurt maar een paar jaar. De studieschuld daarentegen, kan echt een groot probleem vormen. Daar zit men echt jaren aan vast," benadrukt Baysoy. Hij weet dat het duizenden euro’s kan kosten: "Studenten kunnen moeiteloos honderden euro’s per maand lenen. Dat drukt niet ontzettend zwaar op de leencapaciteit, maar het scheelt wel duizenden euro’s. Wie dat berekent over een aantal jaren, schrikt toch wel even van het bedrag."

Volgens Baysoy wordt er nu nog te lacherig gedaan over de studieschuld: "DUO wordt nogal eens ‘de Groningse suikeroom’ genoemd, maar zo terecht is dat niet. Een studielening heeft gevolgen voor de financiële toekomst en dat is erg jammer. Ga daarom verstandig om met een dergelijke lening."



Telefoon met abonnement werd een lening: en nu?

Baysoy haalt nog aan dat vorig jaar werd besloten dat een telefoon van boven de 250 euro met abonnement als lening moet worden gezien: "Dat houdt in dat mensen die ingaan op zo’n deal met een telefoonprovider, feitelijk een lening aangaan en worden aangemeld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Dat kan invloed hebben op het lenen van geld. Zeker bij het afsluiten van een hypotheek.

Het is zorgwekkend dat regelmatig wordt verteld dat een telefoonlening van 5000 euro betekent dat men 500 euro minder kan lenen voor bijvoorbeeld een huis. Maar zo simpel werkt dat niet. Wie 25 euro per maand moet aflossen, kan 7.000 euro minder lenen. Dat is geen klein bedrag."



Hogere kosten

Een telefoonabonnement duurt vaak maar twee jaar en een leasecontract is vaak ook na vier jaar afgelopen, maar de gevolgen blijken merkbaar, weet Baysoy: "De maandelijkse kosten worden in mindering gebracht op het besteedbare inkomen van het geleende bedrag. De gevolgen zijn altijd groter dan het totaalbedrag van de lening of de waarde van het contract."



Lenen zonder BKR

Er zijn mogelijkheden om te lenen zonder BKR toetsing, vertelt Baysoy: "Dat kan voor bedragen tot 1500 euro. In principe is het nog niet eens zo’n groot bedrag, maar veel Nederlanders kunnen er wel even mee vooruit."

Tegelijkertijd ziet hij ook een gevaar: "Wie al meerdere financiële verplichtingen heeft, kan ermee in de problemen komen. De verleiding kan groot zijn meerdere leningen af te sluit. Onthoud daarom dat geld lenen geld kost. Doe alleen zaken met organisaties die werken volgens de richtlijnen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorschrijft."



Minder lenen

Baysoy hanteert een vuistregel: "Betaalverplichtingen drukken op de leencapaciteit. Zo simpel is het. Wees verstandig en ga zo min mogelijk van dit soort verplichtingen aan. Daar plukt men later de vruchten van."