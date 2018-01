 Business interruption en cyber-incidenten grootste risico’s voor bedrijven

Potentiële cyber-aanvallen en strengere regels voor bescherming van data vormen het cyberrisico-landschap - Ze richten zich op het hart van de connected economie en kunnen, zodra ze toeslaan, het succes of zelfs het bestaan van bedrijven van elke omvang en sector in gevaar brengen.



Business interruption (#één met 42 procent van de antwoorden) en cyber-incidenten (#twee met 40 procent van de antwoorden) zijn dit jaar de wereldwijde toprisico’s volgens de Allianz Risk Barometer 2018.



Grote verliezen

Grote verliezen door natuurrampen (# drie met 30 procent van de antwoorden) zijn een groeiende zorg voor bedrijven, waarbij 2017 alle records breekt. Klimaatveranderingen en de toenemende volatiliteit van het weer verschijnen voor het eerst in de meeste top tien-lijsten. Ondertussen is de impact van nieuwe technologieën een van de grootste stijgers (#zeven). Bedrijven beseffen dat kunstmatige intelligentie en autonome mobiliteit nieuwe kansen creëren maar ook een grotere aansprakelijkheid en verliezen op grote schaal meebrengen. Bedrijven zijn dan weer minder bezorgd om marktontwikkelingen dan een jaar geleden (# vier 2018 / # twee 2017).

Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit de zevende Allianz Risk Barometer die jaarlijks wordt uitgebracht door Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).



Belangrijkste wereldwijde bedrijfsrisico’s

Plek Percentage Plek in 2017 Trend 1 Bedrijfsschade (incl. supply chain onderbreking) 41 procent 1 (37 procent) = 2 Cyber incidenten (bv. cyber crime, IT falen, data lek) 40 procent 3 (30 procent) ↑ 3 Natuurrampen (bv. storm, overstroming, aardbeving) 30 procent 4 (24 procent) ↑ 4 Markontwikkelingen (bv. volatiliteit, verhoogde concurrentie / nieuwkomers, fusies en overnames, marktstagnatie, marktfluctuatie) 22 procent 2 (31 procent) ↓ 5 Aanpassingen in voorschriften en wetgeving (bv. Aanpassingen bij overheid, economische sancties, protectionisme, Brexit, desintegratie van Eurozone) 21 procent 5 (24 procent) = 6 Brand, ontwikkeling 20 procent 7 (16 procent) ↑ 7 Nieuwe technologieën (bv. impact van toenemende interconnectiviteit, nanotechnologie, kunstmatige intelligentie, 3D printing, drones) 15 procent 10 (12 procent) ↑ 8 Schade aan reputatie of merkwaarde 13 procent 9 (13 procent) ↑ 9 Politieke risico's en geweld (bv. oorlog, terrorisme, rellen) 9 procent 8 (14 procent) ↓ 10 Klimaatverandering / toenemende volatiliteit van het weer NIEUW 10 procent - ↑

Belangrijkste bedrijfsrisico’s in Nederland

In Nederland delen business interruption en cyber-incidenten de eerste plaats in de lijst, gevolgd door marktontwikkelingen op de derde plaats.

Nederlandse bedrijven zijn voor het eerst bezorgd om kwaliteitstekorten, seriële defecten, product recalls, klimaatverandering / toenemende volatiliteit van het weer en nieuwe technologieën. Zij komen dit jaar voor het eerst de lijst binnen.

"Business interruption en cyber-incidenten blijven wereldwijd de belangrijkste zorg van onze klanten. Het bewustzijn rond deze risico’s blijkt in Nederland nog groter – met meer dan 54 procent van de antwoorden", zegt Arthur van Essen, CEO van AGCS Nederland.



Top tien risico’s in Nederland:

Plek Percentage Plek in 2017 Trend 1 Business interruption (incl. supply-chain-onderbreking) 54 procent 1 (37 procent) = 1 Cyber-incidenten (bv. cyber crime, IT-falen, datalek) 54 procent 1 (37 procent) = 3 Markontwikkelingen (bv. volatiliteit, verhoogde concurrentie / nieuwkomers, fusies en overnames, marktstagnatie, marktfluctuatie) 32 procent 3 (34 procent) = 4 Natuurrampen (bv. storm, overstroming, aardbeving) 22 procent 6 (23 procent) ↑ 5 Aanpassingen in voorschriften en wetgeving (bv. aanpassingen bij overheid, economische sancties, protectionisme, Brexit, desintegratie van eurozone) 15 procent 7 (17 procent) ↑ 5 Schade aan reputatie of merkwaarde 15 procent 4 (29 procent) ↓ 5 Kwaliteitstekorten, seriële defecten, product recalls NIEUW 15 procent - ↑ 8 Klimaatverandering / toenemende volatiliteit van het weer NIEUW 12 procent - ↑ 8 Nieuwe technologieën (bv. impact van toenemende interconnectiviteit, nanotechnologie, kunstmatige intelligentie, 3D-printing, drones) NIEUW 12 procent - ↑ 10 Politieke risico's en geweld (bv. oorlog, terrorisme, rellen) 10 procent 5 (26 procent) ↓

Belangrijkste bedrijfssrisico’s in België

In België worden cyber-incidenten als een groter risico gezien dan business interruption (#twee) of aanpassingen in voorschriften en wetgeving (#drie).

Belgische bedrijven zijn voor het eerst bezorgd om schade aan reputatie of merkwaarde en een tekort aan talent. Deze risico’s komen dit jaar voor het eerst de lijst binnen.

"Zoals overal zijn business interruption en cyber-incidenten ook in België de toprisico’s. Belgische bedrijven worden echter geconfronteerd met een uniek risico door het groeiend tekort aan talent in België," zegt Patrick Thiels, CEO van AGCS België en AGCS’ mediterrane regio.



Top tien risico’s in België

Plek Percentage Plek in 2017 Trend 1 Cyber-incidenten (bv. cyber crime, IT-falen, datalek) 43 procent 3 (29 procent) ↑ 2 Business interruption (incl. supply-chain-onderbreking) 40 procent 3 (29 procent) ↑ 2 Aanpassingen in voorschriften en wetgeving (bv. aanpassingen bij overheid, economische sancties, protectionisme, Brexit, desintegratie van eurozone) 40 procent 3 (29 procent) ↑ 4 Markontwikkelingen (bv. volatiliteit, verhoogde concurrentie / nieuwkomers, fusies en overnames, marktstagnatie, marktfluctuatie) 30 procent 1 (42 procent) ↓ 5 Macro-economische ontwikkelingen (bv. bezuinigingsprogramma's, stijging van grondstoffenprijzen, deflatie, inflatie) 20 procent 8 (17 procent) ↑ 6 Schade aan reputatie of merkwaarde NIEUW 17 procent - ↑ 6 Nieuwe technologieën (bv. impact van toenemende interconnectiviteit, nanotechnologie, kunstmatige intelligentie, 3D-printing, drones) 17 procent 6 (25 procent) = 6 Tekort aan talent NIEUW 17 procent - ↑ 9 Natuurrampen (bv. storm, overstroming, aardbeving) 13 procent 9 (13 procent) = 10 Brand, explosie 7 procent 2 (33 procent) ↓