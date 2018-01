 5G-wensenlijst consument schetst actieplan voor operators

Waar is de gebruiker naar op zoek in de volgende generatie van het draadloze netwerk? - Ericsson publiceert haar Consumer en Industry Insight rapport ‘Towards a 5G consumer future’. Waar voorheen een groot deel van de discussie rondom 5G gericht was op de industrie, voegt Ericsson in dit rapport de invalshoek van de consument toe aan die discussie.



Het rapport onthult dat de bereidheid van de consument om 5G te gebruiken stijgt samen met de bereidheid van de 5G-operator. Desalniettemin moeten operators de volgende zes acties in ogenschouw nemen om een betrouwbare basis te bieden voor de adoptie van 5G-technologie door consumenten.



Behoefte consument

Jasmeet Sethi, Senior Advisor, Ericsson Consumer & Industry Lab, zegt: "Onze studie kijkt niet alleen naar de mening van consumenten over 5G, maar laat ook zien waar de behoefte van consumenten liggen waaraan operators op weg naar 5G moeten voldoen. Van het aanbieden van een moeiteloze koopervaring tot het focussen op echte netwerkprestaties. Consumenten verlangen veranderingen die ze vandaag al zouden willen zien."



Dit zijn de zes call-to-actions van consumenten:

Voorzie ons van moeiteloze koopervaring: De telecommarkt wordt door de consument als te complex ervaren. Worstelend om de complexiteit van het mobiele dataplan te begrijpen, is er een discrepantie tussen wat gebruikers kopen en wat zij daadwerkelijk gebruiken. Bied ons een grenzeloos gevoel: Consumenten rekenen niet op onbeperkte data-abonnementen, wel op een gevoel van onbeperktheid of grenzeloosheid. Gebruik is geen motivatie om onbeperkte data aan te schaffen, het gaat eerder om gemoedsrust. Operators moeten manieren vinden om dit onbegrensde gevoel te bieden. Behandel gigabytes als valuta: De gemiddelde smartphonegebruiker heeft jaarlijks 31 gigabytes aan ongebruikte mobiele data over. Dat is genoeg om zes seizoenen van Game of Thrones te kunnen streamen. Twee op de vijf consumenten wil deze niet-gebruikte gigabytes graag als valuta inzetten. Ze willen het opslaan, ruilen of cadeau doen aan iemand anders, iets wat vandaag de dag nog niet mogelijk is. Bied ons meer dan alleen data bundels: Hogere breedbandsnelheden en ‘eerlijke’ wireless contracten worden belangrijker gevonden dan databundels die momenteel de markt domineren. Geef ons meer met 5G: Ondanks de heersende overtuiging dat consumenten niet geïnteresseerd zouden zijn in 5G, vinden wereldwijd driekwart van de smartphonegebruikers 5G-diensten wel degelijk interessant; 44 procent is bereid om voor 5G te betalen. Consumenten verwachten dat de meeste 5G-diensten binnen drie tot vier jaar na de lancering mainstream zijn. Daarnaast verwacht meer dan 50 procent binnen twee jaar na de lancering gebruik te maken van 5G-diensten. Meer dan een derde verwacht dat 5G mogelijkheden biedt die verder gaan dan snelheid, netwerkdekking en lagere prijzen: verbeteringen zoals een betere levensduur van de batterij en de mogelijkheid om niet alleen apparaten met elkaar te verbinden, maar ook IoT. Consumenten voorspellen tevens het einde van het betalen voor verbruikte gigabytes. Zij verwachten in plaats daarvan enkel een vergoeding te betalen voor elke 5G-dienst of verbonden apparaat. Houd netwerken voor ons: Op weg naar een toekomst met 5G roepen consumenten operators op om ongefundeerde marketingslogans te vermijden en in plaats daarvan te focussen op een echte netwerkervaring. Uit het rapport blijkt dat slechts vier procent de reclame- en netwerkprestatiestatistieken van operators. Lees hier het Ericsson Consumer and Industry insights rapport.