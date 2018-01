 Vacatures in Amsterdam moeilijk te vervullen

27,4 procent van de vacatures in Amsterdam staat langer dan 60 dagen open - Hoewel er een toename is in het aantal vacatures in Amsterdam, blijkt uit data van Indeed dat vacatures in de hoofdstad nog moeilijk te vervullen zijn.



Dit zijn voornamelijk technische functies, wat mogelijkheden biedt voor werkzoekenden binnen dit vakgebied.



Lang openstaande vacatures

Ruim een kwart (27,4 procent) van de vacatures in Amsterdam is moeilijk te vervullen en staat na zestig dagen nog open. Opvallend is dat de top tien van moeilijk vervulbare vacatures in Amsterdam vooral uit technische functies bestaat. De moeilijkste vacature in Amsterdam om binnen twee maanden te vervullen, is die voor de functie van application developer: ruim tweederde van deze openstaande functies blijft langer dan 60 dagen online openstaan op Indeed. Verder zijn vacatures voor de functie van servicetechnicus en vacatures voor functies op het gebied van zoekmachineoptimalisatie moeilijk te vervullen.



Top tien moeilijk vervulbare vacatures in Amsterdam op Indeed

Functietitel 1. application developer (67,9 procent) 2. servicetechnicus (66,3 procent) 3. seo-consultant (66,3 procent) 4. seo-specialist (64,9 procent) 5. verpleegkundige niveau 4 (62,4 procent) 6. supermarktmanager (62,1 procent) 7. verzorgende ig niveau 3 (60,9 procent) 8. servicemonteur (58,3 procent) 9. senior business consultant (56,3 procent) 10. android developer (56,2 procent)

De top vijf internationale kliks op functies in Amsterdam

Volgens de data van Indeed komen de kliks op functies in Amsterdam niet alleen uit Nederland. De data laten zien dat de Amsterdamse vacatures met name werkzoekenden in het Verenigd Koninkrijk aantrekken. De Brexit is hier mogelijk een verklaring voor. Diverse bedrijven, waaronder Europees Geneesmiddelenbureau EMA en de Japanse bank MUFG, hebben al de keuze gemaakt om hun vestigingsplaats van Londen naar Amsterdam te verhuizen. Ook de gemeente Amsterdam is actief bezig om Britten naar Amsterdam te laten verhuizen. Onlangs probeerde de gemeente Britten naar onze hoofdstad te lokken met een reclamepostercampagne in Londen. De poster is onderdeel van de campagne die Amsterdam voert om bedrijven te lokken, die vanwege de Brexit uit Londen (willen) vertrekken.

Volgens de data van Indeed is dit de top vijf van internationale kliks op functies in Amsterdam:

Verenigd Koninkrijk (18,5 procent) Duitsland (9,5 procent) Verenigde Staten (6,4 procent) België (6,2 procent) Frankrijk (6,1 procent)

Candidate journey

In de afgelopen drie jaar is het aantal kliks per techvacature in Amsterdam echter verdubbeld (van 2,0 procent naar 4,0 procent). Het aantal werkzoekenden met een technische achtergrond op zoek naar een baan in Amsterdam is dus toegenomen, maar desondanks blijkt de arbeidsmarkt toch nog te krap te zijn. Want tegelijkertijd blijven vacatures voor technische functies vaak lang openstaan. "Dat is opvallend," stelt Sander Poos, Managing Director Benelux bij Indeed. "Dit kan erop wijzen dat het vacatureaanbod in Amsterdam niet voldoende aansluit op de vraag van werkzoekenden, of dat werkzoekenden kritischer zijn geworden." Een andere mogelijke verklaring is dat er extra aandacht besteed moet worden aan vacatureteksten. "Een goede vacaturetekst opstellen kost tijd en moet geschreven worden met de ideale kandidaat in het achterhoofd. Maak gebruik van specifieke functietitels. Die zijn vaak effectiever dan het gebruik van algemene termen. Daarnaast is een beknopte functietitel erg effectief. Onze data laten zien dat omschrijvingen van 80 tekens of minder vaker worden aangeklikt."

Verder is de candidate journey een essentieel onderdeel bij het aantrekken van geschikte kandidaten. "Als u weet hoe kandidaten naar banen zoeken, geeft dat genoeg munitie om een aansprekende vacaturetekst op te stellen, waarmee u uw organisatie kunt onderscheiden van concurrerende bedrijven. Een goed voorbeeld is het achterhalen welke zoekopdrachten kandidaten invoeren, wat helpt om specifieke functietitels op te stellen en dus ook een betere match te creëren," stelt Poos.