 Tien tips om Blue Monday door te komen

Hoe komt u vandaag zo vrolijk mogelijk door? - Vandaag is het weer zo ver: Blue Monday. De derde maandag van januari is volgens velen de meest deprimerende dag van het jaar.



We zijn bijgekomen van de drukke decembermaand, maar realiseren ons ook dat de koude donkere dagen nog lang niet voorbij zijn en de goede voornemens alweer in de prullenbak liggen. Monsterboard geeft tien tips om deze werkdag – en alle andere dagen waarop u misschien niet helemaal lekker in uw vel zit – door te komen.



Lach! Uit onderzoek is gebleken dat als u een lach opzet u vanzelf écht gaat lachen. Zo maakt u endorfine aan waardoor u zich gaat voelen. Dus trek gekke bekken, lach erom in de spiegel en u kunt er weer vrolijk voor gaan! Geef een compliment. Geef vandaag extra veel complimenten aan anderen, bijvoorbeeld collega’s, en u zult zien dat u ze ook terug krijgt. Een complimentje krijgen doet vaak veel goeds voor uw humeur. U blij en uw collega blij: een win-win situatie! Maak een lijstu van dingen waar u blij van wordt. Dat kunnen grote en kleine dingen zijn, zoals een lekkere kop koffie of een korte wandeling in de frisse buitenlucht. Schrijf ze op en u zult zien dat er genoeg dingen zijn om gelukkig van te worden. En als bonus kunt u misschien één van die dingen vandaag ook echt doen. Denk na over een vakantie. Ook al is het misschien nog ver weg, de voorpret doet zeker wat met uw humeur. Bedenk waar u naar toe wilt en laat u online meenemen naar dit vooruitzicht. En misschien boekr u stiekem ook al wel wat leuks! Ga op tijd naar bed. Probeer even een uur extra slaap te pakken. Te weinig slaap is een belangrijke oorzaak van het niet goed in uw vel zitten. Door vroeg naar bed te gaan zult u zien dat u zich beter voelt. Beweeg! Ga minimaal een half uur sporten. Het maakt niet uit wat u doet, als u maar even flink beweegt. Ook hierdoor komt er endorfine vrij en voel u zich dus automatisch al beter. Spreek af met een vriend of vriendin. Ook al is het een maandag. U hoeft niet alleen maar leuke dingen te doen in het weekend, u kan ook op maandagavond naar de film. Of gewoon gezellig thuis afspreken om te eten of samen Netflix te kijken. Dat is ook nog eens goedkoop! Niet blij met uw baan? Ga op zoek naar een andere. Maak opnieuw die goede voornemens. Goede voornemens kunt u iedere dag maken als u zou willen. Dus zijn ze nog niet helemaal gelukt? Probeer het gewoon nog een keer! Realiseer u dat het gewoon een normale dag is. Laat u dus niet te veel meenemen door de Blue Monday-hype. Het is een gewone dag, die vanzelf weer voorbij gaat. Voor u het weet is het alweer dinsdag!