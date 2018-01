 Trends die u niet mag missen als recruitmentprofessional

Hoe vindt en behoudt u uw talenten? - Vorige week bracht LinkedIn haar Global Recruiting Trends rapport naar buiten. Maar liefst 8.800 professionals uit 39 landen geven aan door welke zaken hun manier van werken in 2018 wordt beïnvloed.



In het oog springen vier key thema’s die de manier waarop recruiters en hr professionals vandaag de dag het juiste talent vinden, recruiten en tevreden houden bepalen:

Diversiteit

Artificial Intelligence

Data en insights

Nieuwe recruitment-tools

Diversiteit

Maar liefst 78 procent van de recruiters en hr professionals geeft aan dat diversiteit hun manier van werken beïnvloedt. Vooral om de bedrijfscultuur en het gevoel ergens bij te horen te verbeteren. De focus ligt vooral op genderdiversiteit (71 procent). Daarna volgen etnische diversiteit (49 procent) en diversiteit in leeftijd (48 procent). Op dit moment is Nederland niet het land waar diversiteit het hoogste op de agenda staat (bovenaan staan Zuid Afrika, Australië, China, de UK en Scandinavië). Toch zal dit onderwerp ook hier steeds belangrijker worden in 2018.



Artificial intelligence

Sneller en slimmer werken door het automatiseren van administratieve taken en het verzamelen van relevante insights. Deze ontwikkeling neemt een vlucht in 2018. 67 procent van de recruiters en hr professionals geeft aan dat het tijd scheelt, 43 procent vindt het objectiever omdat de persoonlijke voorkeur niet meespeelt en 31 procent stelt dat door AI betere matches worden gevonden.



Data

Ook data drukken een steeds grotere stempel op de manier waarop recruiters en hr professionals werken. De juiste data helpt bij het vergroten van talentbehoud (56 procent) en bij het voorspellen van komende skills gaps (50 procent). Werkgevers kunnen gemakkelijker werken aan bijvoorbeeld een intern opleidingsbeleid.



Nieuwe recruitment-tools

Van de ondervraagden geeft 63 procent aan dat ze tijdens het recruiting-proces moeite hebben met het achterhalen van de soft skills van het talent. Dit wordt gevolgd door inzicht in de zwaktes van een kandidaat (57 procent) en natuurlijk de persoonlijke voorkeur (42 procent). Daardoor worden vaker nieuwe technieken gebruikt zoals een ontmoeting in een informele setting (53 procent), virtual reality assessments (28 procent) en video-interviews (achttien procent).