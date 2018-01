 Te strakke planning speelt zakelijk Nederland parten

55 procent kan taken niet binnen planning uitvoeren, manager blijft buiten beeld - Werkend Nederland heeft moeite met de planning. Meer dan de helft van de werknemers (55 procent) kan zijn taken niet altijd binnen de beschikbare tijd uitvoeren. Ook valt op dat medewerkers de planning nauwelijks bespreken met hun manager.



Bijna de helft (49 procent) doet dit zelden of nooit. 26 procent bespreekt de planning maar één keer per maand en slechts een kwart komt wekelijks met de manager samen. Zakelijk Nederland ziet dit liever anders. Drie op de tien respondenten wil dat hun manager een actievere rol op zich neemt en de tijdsindeling beter afstemt op het individu en het team. Dit blijkt uit een onderzoek van Protime onder 1.000 werknemers in verschillende sectoren.



Onvoldoende tijd

De planning is voor velen te strak. In de communicatiebranche krijgt zelfs 82 procent van de werknemers zijn taken niet altijd op tijd af. Van alle werknemers weet zes procent de klus vrijwel nooit op tijd te klaren. Vooral in het onderwijs heeft men te maken met een te hoge werkdruk. Dertien procent van de werknemers in het onderwijs krijgt zijn taken nagenoeg nooit afgerond.

"Een goed begin is het halve werk," vindt Lucas Polman. Volgens de directeur van Protime Nederland is de planning idealiter goed afgestemd op de werknemers en wordt deze continu besproken. "Doet u dat niet, dan is het plan gedoemd te mislukken. Met slimme software maakt u de planning goed inzichtelijk en kunt u de voortgang bijhouden en bewaken. Dan kent iedereen zijn taken en weten zij binnen welke tijd deze afgerond moeten worden. Dit schept een realistisch beeld en is een goede leidraad voor zowel werknemers als leidinggevenden."