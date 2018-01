 Millennials en 40+: meer overeenkomsten dan verschillen

Jong en oud op de werkvloer: werkt het? - Jitteke van ’t Hek (28) Nancy Scheijven (48) kruisen de degens over succesformules om verschillende generaties met elkaar te laten samenwerken. Vooroordelen en aannames over millennials en 40+ passeren de revue aan de hand van tien stellingen.



Scoort een divers samengesteld team beter? Wat zegt leeftijd? Moet u jong talent betrekken bij strategische vraagstukken? En hoe bindtu jong talent aan de organisatie? Een serie in drie delen. Nancy (ORMIT Alumnus) is momenteel directeur Scheepsvaartverkeer en watermanagement bij Rijkswaterstaat, Jitteke is ORMIT Multicompany trainee en doet nu een opdracht bij ABN AMRO.



DEEL I: MILLENNIALS en 40+: DE IDEALE MIX?



Begrip en uitdaging zorgen voor maximale productiviteit

Stelling 1: Als generaties elkaar beter begrijpen, schiet de productiviteit omhoog

Jitteke: Als men elkaar begrijpt, gaat de samenwerking beter, omdat er dan minder tijd moet worden besteed aan de communicatie en het oplossen van misverstanden. Dan gaat de productiviteit vast en zeker omhoog. Aan de andere kant is het ook mooi als u elkaar niet altijd helemaal begrijpt. Als het goed is, ontstaat er dan een dialoog en worden beide partijen uitgedaagd om samen tot een werkbare situatie te komen. Dat levert vaak nieuwe inzichten op, die ervoor zorgen dat de groep mogelijk nog verder komt. Kortom, ik denk dat een mix van consensus en uitdagingen door misverstanden het beste voor de productiviteit is.

Nancy: We brengen allemaal eigen talenten mee. De ouderen en de jongeren. Je kunt ook zeggen: mensen die zich jong of oud gedragen. Jong is niet altijd beter of moderner, maar vroeger is ook niet altijd beter. Je moet er lol in hebben om ervaringen met elkaar te delen: de fantastische verhalen over vroeger en de wilde ideeën van nu. Dan vult u elkaar aan met respect voor ieders ervaring. Het is geen moeten, het is een kwestie van willen, en soms moet udaar even zin voor maken.



Stelling 2: Wie jong talent met ervaring verbindt heeft de meeste kans op succes

Jitteke: Ik denk dat het meer gaat om een koppeling van ervaring én inspiratie. Dienstjaren en ervaring alleen zijn geen garantie voor succes. Wat ik belangrijk vind is dat talentvolle mensen worden uitgedaagd en dat ze worden gekoppeld aan inspirerende personen binnen het bedrijf. Iemand van wie u kunt leren! Vaak zijn dat mensen met ervaring.

Nancy: Soms helpt ervaring, maar soms houdt dezelfde ervaring u ook tegen om er vol voor te gaan. Het kan heel bevrijdend zijn om niet alle risico’s te kennen en ergens frank en vrij in te stappen. Dan helpt talent of lef. Maar soms is ervaring onontbeerlijk. Weten welke fouten er al gemaakt zijn en dat niet nog een keer doen, kan bijdragen aan een betere dienst of een beter product. Dus soms is het een kwestie van verbinden, maar soms is een keuze voor talent dan wel ervaring echt een betere formule.



Stelling 3: Een divers team - jong en oud - scoort altijd beter

Jitteke: Generaties kunnen veel van elkaar leren. Er zijn dan meerdere invalshoeken, dat is een goede combinatie. Maar altijd… lijkt me stug. Meerdere factoren spelen een rol, zoals de samenstelling van het team. Als u als enig jonkie in een stugge, ouderwetse organisatie zit is het ontzettend moeilijk. Verder speelt de flexibiliteit van de mensen en de wil om open te staan voor elkaars inzichten, nieuwe ontwikkelingen en ideeën een rol voor het creëren van succes.

Nancy: Een divers team is niet altijd beter. Dat ligt een beetje aan de opdracht die er ligt. Ik vind het wel altijd goed om jong mee te laten denken en mee te laten leren en andersom ook. Maar de resultaten zijn niet per definitie beter. Vernieuwing helpt, maar elke keer het wiel opnieuw uitvinden is soms heel kostbaar en risicovol. Op lange termijn is het wel overigens beter om diversiteit te hebben in leeftijd. Dus voor een individuele opdracht valt te bezien wat verstandig is, maar uiteindelijk is meer diversiteit wel een must.



Wordt vervolgd.