  Millennials beleggen vaker en nemen meer risico

Millennial steeds vaker actief op de beurs - De spaarrente is laag, dus steeds meer Nederlanders gebruiken hun geld om te beleggen. Millennials zijn daarbij bereid meer risico te nemen. Zij lijken vaker actief te handelen op de beurs.



Opvallend is ook dat inwoners van kleine steden en dorpen hun geld eerder gebruiken om actief te beleggen.

Dat blijkt uit onderzoek van Beginmetbeleggen.com in samenwerking met CFD-broker iFOREX.nl. Daar zagen ze het afgelopen jaar vooral een toename van het aantal beleggende twintigers. Maar liefst 27 procent van alle nieuwe klanten in 2017 was tussen de twintig en 29 jaar oud. Daarna volgen de dertigers (twintig procent) en beleggers in de leeftijdscategorie 40 tot 60 (achttien procent).



Millennials nemen meer risico

Millennials zijn overigens niet de meest succesvolle beleggers. Misschien wel omdat millennials eerder geneigd zijn om in complexe CFD-producten te beleggen. Cryptocurrencies, zoals de bitcoin, nemen namelijk snel toe in populariteit onder deze doelgroep.



Actief handelen

Dat millennials eerder kiezen voor actief handelen op de beurs blijkt ook uit een analyse van de bezoekcijfers van Beginmetbeleggen.com. Bezoekers die pagina’s over actief handelen of speculeren lezen, zijn gemiddeld een stuk jonger (achttien tot 34 jaar) dan de bezoekers van pagina’s over beleggen op de lange termijn (25-44 jaar).



Meest gemaakte fout

De meest gemaakte fout onder millennials: starten zonder voldoende voorbereiding en kennis. Daarom organiseert iFOREX regelmatig cursussen en biedt het online lesmateriaal aan. De broker hoopt zich door deze focus op educatie te onderscheiden van andere online brokers, waar beleggers vaak op zichzelf zijn aangewezen.



Grote steden blijven achter

Beleggen blijkt nog steeds een mannenwereld. Slechts 21 procent van alle inschrijvingen bij de CFD-broker was het afgelopen jaar vrouwelijk. Daarnaast kwamen nieuwe klanten van iFOREX vaker uit kleine steden en dorpen dan uit steden met meer dan 100.000 inwoners.