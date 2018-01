 Kunstmatige Intelligentie: 2,5 miljoen banen op de tocht

Wat verandert er door robotisering en automatisering? - Het debat over de gevolgen van automatisering en robotisering op onze arbeidsmarkt is een van de meest verhitte van deze tijd.



Vorig jaar bleken tech-giganten Elon Musk en Mark Zuckerberg het fundamenteel oneens over de gevolgen van kunstmatige intelligentie en doemscenario’s volgen elkaar in hoog tempo op. Hoe groot is de dreiging van robots daadwerkelijk? Joblift onderzocht de Nederlandse automatisering- en kunstmatige intelligentiesector en vergeleek de vacaturegroei met het aantal banen dat de komende twintig jaar zal verdwijnen.



Slechts een op de vijf banen wordt vervangen door nieuwe vacatures

De Volkskrant berekende op basis van een Oxford-studie dat 39 procent van de 8,6 miljoen arbeidsplaatsen in Nederland (CBS) gedurende de komende twee decennia kunnen verdwijnen: een verlies van 3.354.000 banen tot 2038. Uit een analyse van Joblift blijkt dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (KI) en automatiseringsprocessen slechts een deel van deze banen vervangt voor nieuwe arbeidsplaatsen. De afgelopen twee jaar werden er in totaal 75.469 vacatures voor ontwikkelaars en specialisten in KI en automatisering uitgeschreven: gemiddeld 3.144 per maand. Aangenomen dat deze groei de komende jaren gelijk blijft, dan komen er de komende twintig jaar 754.690 banen bij: slechts 22 procent van het aantal arbeidsplaatsen dat verloren dreigt te gaan.



Laaggeschoolden en provincie worden onevenredig hard getroffen

Bijkomend probleem is dat de beroepsgroepen die er volgens het Volkskrantonderzoek het slechtst voorstaan (administratief personeel en fabrieksarbeiders) veelal laaggeschoold zijn, terwijl maar liefst 75 procent van de nieuwe banen een hbo of universitair diploma vereist. De beroepsgroepen die het meest van automatisering profiteren zijn programmeurs (27 procent van de vacatures), systeemontwikkelaars (21 procent) en consultants (tien procent). Daar komt bij dat met 55 procent een groot deel van de nieuwe banen in de Randstad gecreëerd wordt, terwijl de banen voor laagopgeleiden die verdwijnen juist voor 55 procent buiten de Randstad liggen: het nu al groeiende gat tussen de Randstad en de rest van Nederland dreigt door deze ontwikkeling nog groter te worden.