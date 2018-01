 Dieptepunt fusies en overnames in vierde kwartaal

Staat de zeepbel op knappen? - Het laatste kwartaal van 2017 daalde het aantal fusies en overnames fors. Deze periode gaat zelfs de boeken in als slechtste periode van het afgelopen decennium.



Volgens de Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM) van Willis Towers Watson een trendbreuk, want voor het eerst in tien jaar slaagt de wereldwijde markt van fusies en overnames er niet in de aaneenschakeling van telkens betere prestaties te doorbreken. De Europese overnemende partijen behaalden echter wel positieve resultaten in het vierde kwartaal, met een outperformance van 8,7 procentpunt boven de index.



Laatste kwartaal prestaties ver onder index

De QDPM meet het aantal afgeronde overnames en fusies met een waarde van minimaal 100 miljoen dollar en brengt de aandelenkoersen na afronding van een transactie in kaart. Hieruit blijkt dat het in 2017 niet mogelijk was door middel van transacties waarde toe te voegen. In de laatste twaalf maanden presteerden kopers 0,9 procentpunt slechter dan de index. Het onderzoek laat ook zien dat vooral in het laatste kwartaal de dealmakers fors onder de markt presteerden met 5,6 procentpunt onder de index. Dit zijn de laagste kwartaalcijfers sinds in 2008 met het onderzoek werd begonnen.

Gabe Langerak, M&A Practice Leader voor West-Europa bij Willis Towers Watson licht toe: "Wereldwijd waren de omstandigheden voor overnames en fusies dit jaar niet gemakkelijk en de totstandbrenging van een succesvolle transactie en waardecreatie wordt in een oververhitte markt steeds moeilijker. Toch presteerden 88 van de tot dusver in het kwartaal afgeronde 198 transacties beter dan de Index. Toegevoegde waarde door fusies en overnames is dus nog steeds haalbaar, maar de kopers moeten hun doel zorgvuldig uitkiezen en hun overnames goed integreren."



Lange termijn resultaten wel goed

Hoewel dealmakers in 2017 ondermaats presteerden, blijkt uit de QDPM-analyse dat de gemiddelde prestaties voor internationale kopers over de afgelopen drie jaar met 5,0 procentpunt positief blijven, waarbij de langetermijnprestatie sinds 2008 op dit moment op 3,6 procentpunt staat. Hieruit blijkt dat overnemende partijen het op de lange termijn voortdurend beter doen dan de beursindex, met een sterk rendement op afgeronde transacties. Deze cijfers over de langere termijn ondersteunen de stelling dat, mits goed uitgevoerd, transacties een betrouwbare route zijn voor bedrijfsgroei en dat hierdoor zeker waarde voor aandeelhouders wordt toegevoegd.



Europa scoorde beter in het laatste kwartaal

Op regionaal niveau zijn de Europese kopers met 32 transacties nog steeds de betere dealmakers. Hun prestaties liggen in het laatste kwartaal met 8,7 procentpunt hoger dan de Index en ze doen het daarmee aanzienlijk beter dan de beurs, vergeleken met 3,7 procentpunt in het voorgaande kwartaal. Langerak: "Terwijl dealmakers wereldwijd veel moeite moesten doen om waarde te laten zien, gingen de Europese transacties dwars tegen de trend in. Echter de markt blijft uitdagend en complex, en bedrijven moeten zich voortdurend concentreren op de juiste keuzes qua aan te kopen ondernemingen en het effectief managen van de integratie om uitholling van de aandeelwaarde te voorkomen."



Regio Azië-Pacific slechtste prestatie ooit

Kopers in Noord-Amerika presteerden met -4,3 procentpunt bij 101 transacties ondermaats in het vierde kwartaal van 2017. Dealmakers in de regio Azië-Pacific deden het nog veel slechter: met een prestatie van 29,2 procentpunt onder de Index was dit de slechtste prestatie ooit voor deze regio. Het grootste deel van de laatste drie jaar presteerden de overnemende partijen in deze regio bovenmaats. Hierdoor staan ze nog steeds bovenaan in de doorlopende driejaars analyse, met 17,2 procentpunt boven de regionale index. De Europese en Noord-Amerikaanse kopers volgen met respectievelijk 6,2 procentpunt en 1,7 procentpunt over dezelfde periode, waarmee ze beter presteerden dan hun regionale index.

Na een langzame start wat betreft het aantal afgeronde internationale transacties in de eerste helft van het jaar, staat de teller in het vierde kwartaal nu op 198 (848 YTD), vergeleken met 273 (942 over het hele jaar 2016) voor dezelfde periode vorig jaar. Azië-Pacific vertoont daarbij in vergelijking met voorgaande jaren een aanzienlijke afname in volume. (Het QDPM-onderzoek over het 4e kwartaal van 2017 omvat afgeronde transacties tussen 1 oktober 2017 en 11 december 2017. Naar verwachting zal het huidige aantal van 198 transacties tegen het einde van het kwartaal nog toenemen.)



Technologiebedrijven scoren hoog

Vergeleken met dezelfde periode in 2016, doet de technologiesector het met 23,9 procentpunt aanzienlijk beter dan andere sectoren in het laatste kwartaal van 2017. "Technologie is niet langer uitsluitend voor tech-bedrijven. In de laatste drie maanden werd de helft van alle fusies en overnames op dit vlak afgesloten door niet-technische sectoren. Voor een groeiend aantal organisaties geldt dat ze de benodigde technologieën, vaardigheden en producten liever kopen dan bouwen, om de innovatiekloof te dichten," aldus Langerak.