 Een derde wil andere baan of eigen baas worden

Vooral mensen tot 40 jaar willen van baan veranderen - Net als vorig jaar wil opnieuw een relatief grote groep werknemers (33 procent) dit jaar een andere baan gaan zoeken of voor zichzelf beginnen. Dat blijkt uit een onderzoek van Panelwizard in opdracht van BeFrank.



De cijfers komen overeen met die van vorig jaar. Ruim 60 procent van de mensen die willen veranderen, wil wel in loondienst blijven werken. "De arbeidsmarkt is door de opkomst van allerlei vormen van flexwerkers -met name ZZP’ers- erg in beweging. Het kabinet wil het gat tussen flexwerkers en mensen met een vast contract kleiner maken, maar vooralsnog hebben flexwerkers nu vaak een slecht pensioenvooruitzicht," zegt Jan Hein Rhebergen, commercieel directeur van BeFrank.



Pensioen

"Het is belangrijk om niet alleen stil te staan bij uw inkomen nu, maar ook bij uw inkomen later. Als u vanuit een vaste baan voor uzelf begint, is het verstandig om naar uw opgebouwde pensioen te kijken en de toekomst ervan verder te versterken," aldus Rhebergen.



Blijven

Ondanks de wil tot veranderen, wil het overgrote deel van de werknemers in 2018 bij dezelfde baas blijven werken (58 procent). Die groep is niet voornemens dit jaar een andere baan te zoeken of een eigen bedrijf te beginnen. Eind 2016 dacht een kleiner percentage van 55 procent in 2017 bij dezelfde onderneming te blijven werken.



Feiten uit het onderzoek:

Ruim 21 procent van de mensen die van baan gaat veranderen stapt over naar een andere branche.

Vooral jongeren en volwassenen tot 40 jaar zeggen van baan te veranderen.

Vooral mensen in Zuid-Nederland zeggen van baan te willen veranderen.