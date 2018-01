 Inspireren en innoveren: hoe de werkomgeving verandert in 2018

Flexibele werknemer vraagt om flexibele werkplek - De manier waarop we werken verandert in hoog tempo. Iedereen heeft beschikking tot de nieuwste technologische ontwikkelingen waardoor werknemers niet meer per se op kantoor aanwezig hoeven zijn om hun werk uit te voeren.



Voor bedrijven betekent dit dat ze te maken krijgen met kantoorruimtes die vaak (gedeeltelijk) leeg staan, maar ook dat zij de werkomgeving anders moeten inrichten om tegemoet te komen aan de behoeften van de flexibele werknemer. Hoe ziet die werkomgeving er in 2018 dan uit? En hoe kunnen bedrijven efficiënt met kantoorruimte omgaan? Regus ziet drie ontwikkelingen.



1. Strategisch voordeel door geografische flexibiliteit

Een van de grootste uitdagingen voor bedrijven is hoe ze flexibel en innovatief kunnen zijn in een dynamische markt. Hoe zorg je ervoor dat je kansen kunt identificeren en benutten, zowel nationaal als internationaal? Speed to market (STM) is hierbij essentieel. Door het beheer van kantoorruimte uit te besteden en werknemers de mogelijkheid te bieden om flexibel te werken, kunnen bedrijven zich vele malen sneller ‘vestigen’ op nieuwe locaties. Het openen van een nieuw kantoor is niet nodig; werknemers kunnen vrijwel direct aan de slag, waar dan ook ter wereld. Deze geografische flexibiliteit is de succesfactor voor innovatie.



2. Alleen betalen voor de ruimte die benut wordt

Steeds meer kantoorruimtes staan leeg. Een deel van de leegstaande kantoren wordt omgevormd tot woning en de rest wordt maar gedeeltelijk gebruikt. Dit komt voornamelijk door het feit dat technologische ontwikkelingen – zoals AI, automatisering en de cloud – werknemers in staat stelt om te werken waar en wanneer ze maar willen. Het is niet meer nodig om elke dag naar kantoor te komen, want met een goede internetverbinding kan overal worden gewerkt. Doordat werknemers niet meer iedere dag naar kantoor komen, betalen bedrijven vaak voor lege werkplekken. Om dit op te lossen kiezen bedrijven steeds vaker voor co-working: werken in een gedeelde werkomgeving. Co-working maakt van de kantoorruimte een nutsbedrijf en laat huurders alleen betalen voor wat ze daadwerkelijk gebruiken.



3. Inspirerende werkomgevingen

Op dit moment zijn veel kantoorpanden verouderd. Hierdoor is de werkomgeving niet inspirerend en sluit het niet goed aan bij de flexibele levensstijl van de huidige generatie werknemers. Een goede balans tussen werk en privé maakt dat bedrijven zich kunnen positioneren als aantrekkelijke werkgever en zet hen in de ideale positie om toptalent aan te trekken. Om tegemoet te komen aan de (nieuwe) behoeften van werknemers, zullen bedrijven de werkomgeving aanpassen door middel van design en het toevoegen van faciliteiten. Dat kan gaan om het voorzien in verschillende werkvormen – denk aan ruimtes waar niet mag worden getelefoneerd en gepraat of ruimtes met sta-bureaus – of om faciliteiten om te ontspannen, zoals sportmogelijkheden of een plek waar gemediteerd of gerust kan worden.



Flexibele werknemers

"Werknemers werken steeds flexibeler waardoor bedrijfsruimtes vaak maar gedeeltelijk bezet zijn," zegt Fatima Koning, Global VP Sales Transformation Programs bij Regus. "Bedrijven willen natuurlijk niet betalen voor ruimte die niet wordt gebruikt en werknemers hebben ondanks dat ze steeds minder op kantoor zijn wel behoefte aan sociaal contact. Hierdoor zie je dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van gedeelde werkruimtes. Het is belangrijk dat met het inrichten van deze ruimtes rekening wordt gehouden met de nieuwe manier van werken en behoeften van de werknemers die hierbij komen kijken. Het afgelopen jaar is dit al zichtbaar geweest, maar we verwachten dat dit in 2018 nog belangrijker wordt om zo de juiste werknemers aan te trekken en goede prestaties van werknemers te stimuleren."