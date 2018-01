 Deze trends houden de CIO wakker in 2018

CIO moet business units helpen de juiste technologie aan te schaffen - De vakantiedagen zijn weer voorbij en maken plaats voor een nieuw jaar. Wat heeft 2018 in petto voor de IT-leiders?



De wereld van de CIO verandert continu, maar volgens Matt Fisher, SVP Product Strategy bij Snow Software, zouden de volgende drie trends de CIO weleens wakker kunnen houden dit jaar.



1. Verschuiving van de inkoop

Uitgaven aan applicaties en software worden steeds meer door andere afdelingen gedaan dan IT. Software en zelfs hardware wordt steeds vaker in abonnementsvorm zoals IaaS, SaaS en PaaS aangeboden. Dit maakt het voor werknemers eenvoudig om zelf technologie aan te schaffen, zonder hulp van de IT-afdeling.

De CIO moet wel nog steeds verantwoorden waaraan het IT-budget wordt uitgegeven. Als werknemers IT-inkopen doen zonder dat de CIO daarbij betrokken wordt, heeft hij geen inzicht meer in welke software er wordt gekocht en waarom. Door een brug te slaan tussen de IT-afdeling en de business, blijft de CIO grip houden op het IT-landschap.



2. Een nieuwe rol voor de IT-afdeling

De taak van de IT-afdeling is dus niet meer primair het leveren van technologie aan de rest van de organisatie, want dit kan de business steeds meer zelf. In plaats daarvan is de toekomstige rol van het IT-team om het bedrijf te helpen bij het selecteren, aanschaffen en consumeren van de juiste technologieën voor hun behoeften. De IT-afdeling moet laten zien dat ze meerwaarde bieden voor de andere afdelingen in de organisatie, anders worden ze niet betrokken bij de aanschaf en het gebruik van technologie. Gartner bevestigde dit met een onderzoek dat aangeeft dat minstens 84 procent van de ondervraagde CIO' s verantwoordelijkheden heeft voor gebieden buiten de traditionele IT. De meest voorkomende zijn innovatie en transformatie.



3. In de cloud of niet in de cloud?

Om ervoor te zorgen dat organisaties betalen voor de software waarvan ze gebruikmaken, voeren softwareleveranciers audits uit. Voorheen werden deze audits vooral gebruikt om boetes op te leggen. Het komende jaar zullen softwareleveranciers de audits meer gaan inzetten om klanten te dwingen nieuwe cloud-abonnementen af te nemen en te upgraden naar nieuwere versies van de software.

Dit lijkt op het eerste gezicht minder te kosten dan wanneer de softwareleverancier een boete zou opleggen. Over een langere periode is een verschuiving naar de cloud echter niet altijd de beste keuze voor een bedrijf. Om te bepalen of het ook echt goedkoper en beter is om alle systemen naar de cloud te verplaatsen, moet er goed inzicht zijn in alle software en hardware die aanwezig is binnen het bedrijf. SaaS- en IaaS-dienstverleners maken hun initiële cloud-kosten bewust aantrekkelijk, maar met goed inzicht in de lopende verplichtingen voor systemen op locatie, zullen CIO's per geval moeten bepalen of de cloud echt de juiste weg is.

Een goede CIO moet dus in staat zijn om business units te helpen om de juiste technologie aan te schaffen, zonder onnodig kosten of risico’s voor de rest van de organisatie. Wanneer de CIO de meest geïnformeerde persoon is met betrekking tot organisatiebrede technologie-uitgaven en –consumptie, kan hij of zij meerwaarde bieden aan zowel het bestuur als de individuele bedrijfsonderdelen.