 Driekwart meldt zich niet ziek bij griep

Ruim 60 procent denkt dat financiële bonus ziekteverzuim tegengaat - 74 procent van de Nederlanders meldt zich niet ziek bij een (lichte) griep. Dat blijkt uit landelijk onderzoek in opdracht van Tentoo, onder meer dan 1.000 Nederlanders.



Opmerkelijk is dat 62 procent vindt dat een financiële bonus bijdraagt aan het terugdringen van ziekteverzuim.



Verantwoordelijkheidsgevoel

Dat bijna 75 procent van de ondervraagden zich niet ziek meldt bij (lichte) griep is bijzonder. "Nederlanders hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zetten door, ook wanneer de gezondheid op een laag pitje staat," analyseert Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo. "Aan de andere kant speelt vermoedelijk angst om een slecht imago te krijgen. Alhoewel werknemers niet afgerekend mogen worden op het feit dat zij ziek zijn, heerst wellicht het gevoel minder gewaardeerd te worden. Niet alleen door de leidinggevende, maar ook door collega’s die werk moeten overnemen."



Bonus

Ruim 60 procent van de Nederlanders denkt bovendien dat een financiële bonus bijdraagt aan het terugdringen van ziekteverzuim. Bij jongeren van achttien tot 25 jaar is dit percentage hoger, namelijk 68 procent. "Er zijn bedrijven die een regeling hebben dat werknemers een bonus krijgen indien ze een heel jaar niet ziek zijn geweest," vertelt Den Ronden. "Dat is een manier om werknemers te motiveren. Maar het is meer net de vraag of het slim is om zieke mensen op kantoor te hebben. Griep is besmettelijk en het gevolg kan zijn dat weldra de hele werkvloer gevloerd is."



Risicogroep

Sommige bevolkingsgroepen lopen meer risico op griep, dit zijn de zogenaamde 'risicogroepen'. Het gaat vaak om 60-plussers. Het is in dat opzicht opmerkelijk dat ook senioren zich niet zo snel ziekmelden. Tachtig procent van de 55- tot 64-jarigen meldt zich niet ziek en zeventig procent van de 65-plussers zou niet thuisblijven bij (lichte) griep.