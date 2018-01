 Smartphones van grote invloed op verwachtingen werkzoekenden

Grotere rol voor chatbots, messaging apps en video bij sollicitaties - Smartphones zijn van grote invloed op de verwachtingen van werkzoekenden. Monsterboard voorziet daarom in 2018 een sterk groeiende rol voor onder andere chatbots, messaging apps en video in het online sollicitatieproces.



Millennials willen vooral snel, makkelijk en zonder al te veel persoonlijke gegevens te delen de eerste stap zetten in het sollicitatieproces. Uit onderzoek van Monsterboard blijkt ook dat meer dan de helft van de kandidaten liever niet zelf op zoek gaat naar de juiste baan, maar gevonden wil worden op basis van hun interesses. Een derde van alle kandidaten en zelfs de helft van de 20- tot 30-jarigen is gefrustreerd dat openbare informatie niet beter wordt gebruikt om relevantere vacatures aan ze te tonen. Voor werkgevers betekenen de nieuwe behoeften van kandidaten een flinke omslag in hun manier van denken en het recruitment proces.



Werkgevers moeten veel meer op de persoon spelen

Meer dan 50 procent van de millennials geeft aan het eerste contactmoment graag meer gepersonaliseerd te willen, bijvoorbeeld via een video of persoonlijke chat. Maar 88 procent wordt daarentegen liever niet gebeld voordat ze wat verder zijn in het recruitmentproces. Maar ze willen bij voorkeur wel met een druk op de knop solliciteren. Sander de Bruijn, Marketing Directeur Monsterboard: "De grote uitdaging op dit moment, is dat werkgevers de ontwikkelingen niet kunnen bijbenen. Kandidaten verwachten dat alles kan via mobiel, maar helaas worden zij in de praktijk nog regelmatig teleurgesteld als zij zich via hun smartphone oriënteren op een nieuwe baan of direct mobiel willen solliciteren. Tegelijkertijd is er een grote schaarste aan talent in de markt. Als een werkgever kan en wil investeren in het optimaliseren van zijn sollicitatieproces voor mobiel, dan wordt het vinden van talent voor hem ook stukken makkelijker."



Recruitment trends 2018

In gesprekken met arbeidsmarktexperts verkende Monsterboard de trends in recruitment voor 2018 verder. Hieruit is de volgende top acht ontstaan:



1) Mobiel solliciteren wordt de norm

2) Chatbots zijn een no-brainer

3) Recruitmentprocessen worden professioneler

4) Internationaal werven weer belangrijker

5) Programatic advertising breekt door

6) Big Data worden nog belangrijker

7) Meer video gebruik voor vacatures en employer branding

8) Geen ellenlange sollicitatieprocedures en snellere beslissingen



Mobiel solliciteren én gerichte benadering

Werkgevers zullen dus meer moeten investeren in hun mobiele sollicitatieproces om te blijven meedingen voor de juiste kandidaten in de markt, maar volgens Monsterboard wint u alleen daarmee de ‘War for Talent’ nog niet. Sander de Bruijn: "Als kandidaten u niet meer uit zichzelf opzoeken, zult u ze zelf moeten attenderen en confronteren met uw organisatie en vacatures. En dan doet u op de plekken die ze met hun smartphone bezoeken; op social media en bijvoorbeeld ook op blogs die ze regelmatig bezoeken."