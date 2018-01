 Aantrekkende economie: grotere auto’s met meer luxe

Vier voorspellingen voor het nieuwe auto-jaar - De Nederlandse economie blijft aantrekken en dat is ook te merken op de tweedehands automarkt. De trends die zijn ingezet in 2017 zetten door en er zullen grotere, duurdere auto’s gekocht worden.



Auto’s zijn bovendien steeds vaker voorzien van slimme functies, waarmee de zelfrijdende auto langzamerhand dichterbij komt. Tegelijkertijd worden bestuurders zich steeds meer bewust van veiligheid in het verkeer. AutoScout24 doet vier voorspellingen voor 2018.



Bewustwording achter het stuur

De aantrekkende economie zorgt ervoor dat het steeds drukker wordt op de weg. Tel daar de opkomende 24-uurseconomie bij op, waarbij iedereen dag en nacht bereikbaar ‘moet’ zijn, en we stuiten op een probleem en onveilige situaties. "We hebben onze aandacht hard nodig bij het drukke verkeer, maar ondertussen worden we afgeleid door berichtjes op onze smartphone. De bewustwording neemt gelukkig voortdurend toe. Zo werden in 2017 de boetes voor appen tijdens het rijden al zwaar verhoogd en werd het woord ‘appongeluk’ verkozen tot Woord van het Jaar 2017. Deze bewustwording wordt naar verwachting alleen maar groter in 2018," zegt Jurgen Vugts, Managing Director AutoScout24 Nederland.



Stapvoets naar de zelfrijdende auto

De zelfrijdende auto was het afgelopen jaar volop in het nieuws. Er is veel aandacht voor deze ‘auto van de toekomst’ die er echt lijkt te komen, maar ook de ongelukken worden breed uitgemeten in de media. Wat minder opvalt is dat er voortdurend kleinere automatische functies worden ontwikkeld. Denk aan het zelf inparkeren van een auto, Adaptive Cruise Control (ACC) of Lane Departure Warning System (LDWS; helpt op de rijstrook te blijven); deze opties worden steeds gebruikelijker en zorgen ervoor dat de stap naar de volledig zelfrijdende auto steeds dichterbij komt.

Echter toont recent onderzoek aan dat automobilisten uit onwetendheid nog niet optimaal gebruikmaken van alle geautomatiseerde functies in de auto. "Doordat deze systemen steeds vaker ‘standaard’ in de auto zitten, zal de gewenning de komende jaren vanzelf komen en gaan we stapsgewijs naar autonoom rijden," aldus Vugts.



Van klein naar iets minder klein

Het afgelopen jaar reed de Nederlander in iets grotere auto’s dan eerder en deze trend houdt ook in 2018 aan. In 2016 waren de kleine auto’s zeer populair, maar nu is te zien dat het allemaal weer wat groter mag. Door de verder aantrekkende economie ziet AutoScout24 dat de consument weer bereid is om te investeren in meer veiligheid en een iets grotere auto. Zo is de gemiddelde prijs van een occasion het afgelopen jaar ruim duizend euro gestegen (+tienprocent) en kostte een tweedehandsauto eind 2017 gemiddeld 14.000 euro. AutoScout24 verwacht dat, mede door de schaarste op de occassionmarkt, de prijs zich in 2018 op dezelfde manier zal blijven ontwikkelen.



Meer luxe in auto

De trend van meer luxe in de auto is duidelijk zichtbaar. Waar vijftien jaar geleden de autoramen nog handmatig werden opgedraaid, is airconditioning al enige tijd een must have voor de volgende auto. Vugts licht toe: "Het liefst schaffen we onze tweedehandsauto ook nog aan met een standaard ingebouwde navigatie, lederen bekleding en stoelverwarming. Deze opties zorgen voor meer comfort en gemak in de auto. We zullen deze opties de komende jaren dan ook steeds meer gaan terugzien."