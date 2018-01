 Hoe wordt uw merk een love brand?

Het creëren van merkambassadeurs is cruciaal voor een love brand - 'We hebben een sterk corporate merk, maar toch is onze doelgroep niet trouw aan ons…' Een veelbesproken onderwerp in de boardroom.



Dankzij de digitale revolutie is het voor iedereen mogelijk om eenvoudig online research te doen en verschillende merken te vergelijken, of om over de landsgrenzen te kijken én te kopen. Hoe kunt u voorkomen dat klanten alleen naar de prijs kijken? Laurens Hoekstra, medeoprichter van merkenmanagementbureau VIM Group, legt uit.



Wat maakt een merk aantrekkelijk?

Hoe zorgt u ervoor dat mensen echt van uw merk gaan houden? Door ze te raken op een dieper level. Een merk moet echt iets met iemand doen, en hem iets opleveren (what’s in for me). Daarnaast moet het vertaalbaar zijn naar de dagelijkse praktijk. Wat betekent het merk voor u in uw dagelijks handelen? Als u daarop inspeelt, creëert u fans voor uw brand, die u niet snel in de steek zullen laten.



Hoe kan een merk mensen echt raken?

Dit proces begint intern. Als de bedrijfsstrategie geperfectioneerd is, gaat u werken aan een krachtige bedrijfscultuur, uw merk. Het belangrijkste is misschien wel dat u alle medewerkers bij uw organisatie (uw purpose) betrekt. Van de administratie tot de directie en van de schoonmaker tot de sales-afdeling, een merk bouw je samen en geef je samen vorm. Uiteindelijk communiceert uw bedrijf van binnenuit waar het voor staat en dat maakt de boodschap persoonlijk. Uw medewerkers geven een familiair gevoel mee aan uw merk en daar raakt u mensen uiteindelijk het beste mee.



Hoe creëert ueen krachtige bedrijfscultuur?

Onderzoek het eens: zijn uw medewerkers tevreden? Wat is de structuur van de cultuur? Wat is de rol van de CEO? Wat zijn drivers, behalve salaris en werk-privé-balans? Met zulke inzichten kunt u teams en individuele werknemers bijsturen. Kijk goed van buiten naar binnen en van binnen naar buiten hoe uw merk zich manifesteert. Daarna gaat u aan de slag om van medewerkers merkambassadeurs te maken. Laat weten waar uw bedrijf voor staat. Train uw mensen continu, zodat ze de merkwaarden (be)leven. Tevreden medewerkers die dit ‘ademen’, delen het oprecht, enthousiast en onbewust met de buitenwereld. Dát beklijft.



De merkambassadeur

Het creëren van merkambassadeurs is cruciaal voor een love brand. Dat begint, zoals gezegd, met uw medewerkers. De volgende stap is de support van tevreden klanten, investeerders, media en andere influentials. Als u uw ambassadeurs meer op de voorgrond plaatst dan uw producten of diensten, laat u zien dat u meer doet dan alleen een goed product leveren. U geeft betekenis aan uw merk en dat zorgt voor een diepere verbinding met de doelgroep. Uw brand wordt een lifestyle oftewel een love brand. En als er echte liefde is, dan blijft uw doelgroep u veel langer trouw.