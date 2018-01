 Hoe Formule 1 kunt u uw IT-huishouding maken?

Laat u inspireren door de Formule 1 - Het talent van de coureur maakt nog altijd het verschil, maar voor de rest is de Formule 1 de meest technologische sport ter wereld.



De rol van IT in de Formule 1 is de laatste tien jaar sterk toegenomen: van bedrijfsmatige procesondersteuning naar systemen die rechtstreeks bijdragen aan een snellere auto en zelfs fittere monteurs. CIO van Williams Martini Racing, Graeme Hackland, vertelt hoe andere sectoren hier inspiratie uit kunnen putten.



Tempo

Wat IT in de Formule 1 zo anders maakt, is ongetwijfeld het tempo waarin alles moet gebeuren. Het ene weekend racen in Maleisië, het volgende in Japan: in vier dagen moeten teams een compleet mobiel datacenter afbreken en opbouwen, dat ook op de nieuwe locatie 100 procent beschikbaarheid biedt. Is het daarmee totaal verschillend van IT in andere sectoren? Volgens Hackland niet: "Als ik met CIO’s uit andere branches praat, zie ik veel overeenkomsten. Net als in de financiële sector werken we veel met real-time data. Kijk naar beurshandelaren die miljoenen betalen om dichter bij de beurs te zitten. In de fabriek produceren we precisieonderdelen in kleine aantallen en dat proberen we in één keer goed te doen, met zo min mogelijk verspilling. Diezelfde uitdaging zie ik bij veel technische toeleveranciers. Processen op de ontwerpafdeling zijn vergelijkbaar met die in de creatieve industrie. Het verschil is dat wij in onze sector die drie omgevingen in één IT-ecosysteem bundelen, dat het hele jaar door is gericht op maximale prestaties."



Kennis

"Ook de manier waarop we met onze technologiepartner samenwerken, is niet anders. Sterker nog, wij hebben er profijt van dat zij kennis meenemen uit de hoek van finance, engineering en de creatieve sector, waar we in de Formule 1 weer van kunnen leren. Wel hebben we samen een ontwikkelcyclus opgebouwd die past bij het ritme van de Formule 1. Strak aan Agile vasthouden lukt hier niet. De sprints van veertoen dagen passen goed bij ons, met een Grand Prix elke twee weken – al hebben we in de kalender ook geregeld het volgende weekend weer een race. Maar voordat de product owner terug is, is het alweer de vrijdag na de Grand Prix. Dus we beginnen vaak zonder dat die heeft kunnen aftekenen: iets nieuws rollen we vaak zelfs meteen uit," zo vertelt Hackland.



Innovatie

In het ruimtevaarttijdperk keek men altijd naar NASA als het ging om innovatie, nu kijken veel bedrijven naar de Formule 1. Hackland vertelt: "In de Formule 1 is voldoende nieuwe technologie aanwezig die zijn weg kan vinden naar andere sectoren. Op de pitmuur gebruiken we predictive analytics om onze racestrategie te bepalen, gebruikmakend van telemetrie, bandendata, historische gegevens, gps-data, het weer, de baantemperatuur en video. Dit is cruciaal voor onze gehele racestrategie en Avanade helpt ons team de tools hiervoor te bouwen. Met human biometrics verbeteren we de prestaties van onze teamleden tijdens bandenwissels." Essentieel is om te ontdekken hoe ze de impact op de volgende stop kunnen verkleinen als er bij de eerste pitstop iets is misgegaan. "Het systeem en de tools die we nu hebben adviseren nu onze engineers, maar we zijn niet ver verwijderd van artificial intelligence," aldus Hackland.



Experimenten

U vraagt zich wellicht af of er ruimte is voor experimenten in een sport waarin u zich geen fout kunt permitteren. Het antwoord daarop is: juist wel! "Sterker nog, in de Formule 1 werkten we al volgens het ‘failing fast’ concept voordat het überhaupt in de IT werd geïntroduceerd. Dankzij steeds betere IT-simulaties kunnen we vaak onderdelen testen nog vóórdat we ze fabriceren. We kijken ook naar 3D-printen: dit gebruiken we nu al voor onze windtunnelmodellen, waardoor we de volgende dag al een aangepast onderdeel kunnen testen. Nog een paar jaar en dan is het materiaal sterk genoeg om koolstofvezel te vervangen. Dan kunnen we óp het circuit onderdelen vervaardigen!"



Flexibiliteit

Wat het meest inspirerend is voor andere branches, is de extreme flexibiliteit die wordt gevraagd. In de Formule 1 wordt eens in de zoveel tijd een nieuw reglement ingevoerd. Soms veranderen de regels zelfs tijdens het seizoen! Hackland concludeert: "Wij zijn geen bedrijf van jaarplannen, zelfs onze kwartaalplannen moeten we tussentijds bijstellen. Onze bedrijfscultuur is eigenlijk in één zin samen te vatten: als we de auto er sneller mee kunnen maken, dan doen we ‘t. Die wendbaarheid zal ook de concurrentiekracht van uw organisatie vergroten, daar ben ik van overtuigd."