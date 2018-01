 #MeToo verkozen tot Issue van het Jaar 2017

De #MeToo-discussie werd in razend tempo groot - Door het publiek werd #MeToo dit jaar verkozen tot Issue van het Jaar 2017. Nadat experts uit de communicatie- en mediawereld een eerste selectie van tien issues maakten, was het de beurt aan het publiek om te bepalen welk issue de gemoederen het afgelopen jaar het meest bezighield.



Twee weken lang werd er gestemd op het ‘Issue van het Jaar’ via issuevanhetjaar.nl. Volgens Mayke van Keep van De Issuemakers, intiatiefnemer van de verkiezing, was deze keuze niet heel verassend: "Hoewel de eerste plek voor #MeToo redelijk te verwachten was, hadden wij ook een hoge klassering verwacht voor de leerkrachten uit het basisonderwijs. Zo zie je maar dat niet alle onderwerpen die in de media verschijnen dezelfde prioriteit hebben voor het grote publiek."



Top drie Issues van het Jaar

Van de 1057 uitgebrachte stemmen ging 14,6 procent naar het issue #MeToo. Niet geheel onverwacht nadat de hashtag op Twitter en andere sociale media in oktober 2017 viral ging. Een opvallende tweede plek is met 14,2 procent van de stemmen weggelegd voor het issue ‘mobiel telefoongebruik in het verkeer’. De afgelopen vier jaar nam het aantal ongelukken op de Nederlandse hoofdwegen met 27 procent toe, waar volgens deskundigen de smartphone in veel gevallen de boosdoener van is. In juli dit jaar stond een vrouw terecht die Yannick Frijns doodreed op Texel. Volgens het OM was het overduidelijk dat het ongeluk werd veroorzaakt door smartphonegebruik. De derde plek gaat met 12,5 procent van de stemmen naar het issue ‘tbs’. Nadat bleek dat de man die verdacht werd voor het doden van Anne Faber tbs ontliep door medewerking aan een geestesonderzoek te weigeren, werd de petitie ‘Anne Faber dood door schuld rechtssysteem gestart.



'Impact in het leven'

De #MeToo-discussie kwam begin oktober 2017 op gang in Amerika en werd in razend tempo ook enorm groot in Nederland. Wereldwijd deelden mensen onder het motto ‘#MeToo’ hun eigen verhalen over seksueel misbruik. Juist de grote betrokkenheid van het publiek met dit issue, maakt de hashtag geen verassende winnaar. "Alle items zijn meer dan belangrijk, maar #MeToo heeft zoveel impact in het leven, dat dit aan de kaak gesteld MOET worden," aldus een reactie van één van de stemmers. Het afgelopen jaar stond vaker in het teken van het opkomen voor de rechten van de vrouw. Ruim 100 vrouwen keerden zich tegen de online-intimidatie door Geenstijl, onder meer wegens vrouwonvriendelijk taalgebruik. "De openbaring speelt zich mondiaal af. Ik denk, hoop, dat dit zal leiden tot de derde emancipatiegolf," zo onderbouwt een tweede stemmer de keuze voor dit issue.