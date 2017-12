 Grootste vacature-afknapper: te zware eisen

Sollicitanten haken af bij te zware eisen en een inspiratieloze vacaturetekst - Een te zwaar eisenpakket is de grootste afknapper bij vacatures. Dit blijkt uit onderzoek van Unique onder 2420 (potentiële) werkzoekenden. Bijna de helft (48 procent) geeft aan dat ze afhaken wanneer ze een voor hen onrealistische eisenlijst zien.



Een inspiratieloze vacaturetekst komt met 22 procent op de tweede plaats, gevolgd door het ontbreken van informatie over salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (twintig procent).



Werknemer aast op ontwikkelmogelijkheden

Naast de afknappers, zijn ook de wensen van (potentiele) werkzoekenden onder de loep genomen. Ontwikkelmogelijkheden blijken veruit het belangrijkst als het gaat om secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar liefst 41 procent geeft dit aan. Ook het pensioen staat hoog op de prioriteitenlijst (25 procent). Een dertiende maand is goed voor 21 procent. Een lease-auto blijkt minder belangrijk te zijn. Voor slechts acht procent geldt dit als harde eis bij de onderhandelingen.

Loes Dingemans, algemeen directeur bij Unique: "Er heerst krapte op de arbeidsmarkt en werkgevers trekken alles uit de kast om geschikte kandidaten te vinden. Uit deze resultaten blijkt wat sollicitanten belangrijk vinden bij een vacaturetekst. Dit is vaak het eerste contact met de kandidaat. Dit is een belangrijk moment in de candidate journey en een kans om direct een goede indruk te maken op talent en een voorsprong te behalen ten opzichte van de concurrentie."