 Cultural fit belangrijkste overweging bij keuze cloudleverancier

70 procent van Nederlandse bedrijven verkiest outtasking boven outsourcing - Bij de lastige keuze voor een cloudleverancier kijken organisaties niet alleen naar de kosten, maar zoeken ze een partner met de juiste cultural fit om zo de gewenste kwaliteit van dienstverlening te behalen.



Dat bevestigen de resultaten van de 2017-editie van het Hybrid Cloud Journey Barometer-onderzoek, uitgevoerd door Proact en AG Connect. De twee partijen ondervraagden 559 IT-professionals over het selecteren van een cloudleverancier en diverse andere IT-transformatieonderwerpen.



Keuzecriteria

Uit het onderzoek blijkt dat bij de keuze voor een serviceprovider drie criteria een belangrijke rol spelen, respectievelijk de kosten die ermee gemoeid zijn, gedegen IT-kennis van de IT-partner en de cultural fit. Flexibiliteit blijkt ook een must te zijn. Bijna 90 procent van de respondenten vindt dit aspect belangrijk of zeer belangrijk bij het afnemen van clouddiensten. Flexibiliteit betekent in dit geval dat klanten veel keuzemogelijkheden hebben, van de locatie waar data wordt opgeslagen tot het beheer en het financiële model.



Voorspelbare kosten

Ook als bedrijven kiezen voor een public-cloudplatform, blijken kosten een cruciale overweging. Maar liefst 95 procent van de ondervraagden vindt het enigszins tot zeer belangrijk dat de kosten daarvoor voorspelbaar zijn, ten opzichte van 85 procent vorig jaar. Deze toename laat zien dat het deze bedrijven niet zozeer gaat om de absolute prijs van de diensten, maar meer dat ze een transparante leverancier willen.



Liever een specialist

Het merendeel van de bedrijven is bij de keuze voor een cloudleverancier niet op zoek naar een one-stop-shop. 70 procent geeft de voorkeur aan outtasking boven outsourcing. Dat is een stijging van zes procent ten opzichte van vorig jaar. Ook uit deze resultaten blijkt dus uit dat kwaliteit boven kosten gaat.



Exit vooraf regelen

Het belang van het regelen van een exit-strategie was heel duidelijk: slechts vier procent van de respondenten heeft hier geen mening over. Meer dan de helft (52 procent) vindt het maken van afspraken over eventuele beëindiging van het dienstverleningscontract zelfs zeer belangrijk. De respondenten werd ook gevraagd naar wat ze precies het belangrijkste onderdeel van een exit-strategie vinden. 37 procent wil volledige medewerking van de oude serviceprovider bij de overgang. 31 procent kiest voor 100 procent uptime tijdens de exit.



De juiste fit

Sander Dekker, Business Unit Director Proact Unit West van Proact: "Het kiezen van de juiste cloudleverancier is niet makkelijk. Want hoe bepaalt u of een serviceprovider qua aanpak en cultuur nu echt bij uw business past? Het is dan ook niet verwonderlijk dat opdrachtgevers vooral op basis van kosten een eerste keuze maken. Maar zonde is het wel, want voor het slagen van de samenwerking is veel meer nodig. Zo blijkt uit het onderzoek ook dat een derde van de opdrachtgevers tot een halfjaar nodig heeft om aan de nieuwe dienstverlener te wennen."