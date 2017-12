 ICT'ers vinden IT-kennisniveau politici te laag

Nederland mist kansen door laag ICT-kennisniveau - Nederland mist kansen doordat politici in de huidige regering weinig of geen kennis hebben van technologie. Dat vinden Nederlandse ICT’ers, blijkt uit onderzoek van AG Connect.



Meer dan driekwart van de ICT’ers vindt het kennisniveau van politici redelijk laag tot laag. Zeventig procent vindt dat daardoor mogelijkheden over het hoofd worden gezien. AG Connect voerde het onderzoek uit samen met de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI). Dat gebeurde in het kader van het 50-jarig bestaan van het IT-platform.

Niemand van de ICT’ers vindt de ICT-kennis van politici hoog, slechts een procent vindt het kennisniveau redelijk hoog. Bijna twintig procent vindt het kennisniveau gemiddeld. Zestien procent vindt inderdaad dat politici in het huidige kabinet te weinig ICT-kennis hebben, maar denkt ook het niet uitmaakt bij het maken van goed beleid. Slechts twee procent vindt dat de huidige politici genoeg kennis hebben om de mogelijkheden te zien.



Mislukte ICT-projecten overheid

Het mislukken, uitlopen of duurder worden van ICT-projecten bij de overheid is een veelgenoemde uiting van het lage kennisniveau van politici. Onlangs nog stopte de overheid met de ontwikkeling van de Basisregistratie Persoonsgegevens, een project waar al 77 miljoen euro aan uitgegeven is. Dit was een project waardoor de registratie van burgergegevens en het uitwisselen ervan gemakkelijker zou worden. En juist ook op dit gebied zien ICT’ers kansen. "Een lappendeken met lappenmiddelen", noemt een van de respondenten de digitale overheid. Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan Letland als het gaat aan e-overheid, zegt een ander.

Ook bij de bestrijding van files wordt door de overheid te weinig naar de mogelijkheden van technologie gekeken, zeggen de respondenten. Door auto’s zelf te laten rijden, wordt de afstand tussen auto’s kleiner en gebeuren minder ongelukken. ICT’ers noemen het zelfrijden van auto’s een voorbeeld van een technologie waar door politici te weinig naar wordt gekeken.

Een sector waar door een goede inzet van technologie geld kan worden bespaard is de zorg, zeggen de ondervraagden. Denk aan robotisering. Een van de respondenten zegt daarover: "zaken die niet direct met patiëntencontact te maken hebben, kunnen door robots worden overgenomen. Daardoor wordt de zorg goedkoper en tegelijkertijd houden zorgmedewerkers meer tijd over voor het patiëntencontact." Ook monitoring op afstand van patiënten wordt genoemd.



Cybersecurity krijgt te weinig aandacht

"Het kabinet noemt al jaren in plannen dat technologie in zorg veel mogelijkheden biedt. Blijkbaar hebben ICT’ers niet genoeg vertrouwen in een goede toepassing ervan en vinden ze dat – hoewel de overheid er wel naar kijkt – dat kansen niet genoeg worden gezien en de implementatie ervan langzaam verloopt," zegt content director Rian van Heur van AG Connect. "Hetzelfde geldt voor het onderwerp cybersecurity. Ook dit thema kreeg in het afgelopen regeerakkoord veel aandacht; er gaan tientallen miljoenen naar de bestrijding van cybercriminaliteit. Toch vindt meer dan tweederde van de ICT’ers vindt dat huidige regeerakkoord niet genoeg aandacht besteed aan ICT – hoewel er overigens in nog geen ander regeerakkoord zoveel aandacht voor het onderwerp is geweest." Op de vraag aan welk onderwerp het regeerakkoord meer aandacht had kunnen besteden, antwoordt 28 procent cybersecurity. Andere thema’s die worden genoemd zijn investeringen voor ICT-innovaties of de aanwas van ICT-talent.



Competentieontwikkeling

Ook het KNVI maakt zich zorgen over het lage kennisniveau van politici. De vakvereniging heeft het European Competence Framework (eCF) en ESCO omarmt dat helpt om duiding te geven aan competentieontwikkeling binnen het ICT-vakgebied. "Voor de overheid geldt dat juist deze hulpmiddelen beter kunnen worden ingezet. Professionals worden daarmee uitgedaagd om te blijven leren. Professionals worden daarmee ook in staat gesteld hun vakuitoefening te verbeteren. Het is hun taak om managers en politici goed te informeren over de besluiten die zij moeten nemen," zegt KNVI-voorzitter Wouter Bronsgeest.

Het onderzoek van AG Connect in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) werd door 519 ICT’ers ingevuld.