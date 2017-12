 Mens en machine integreren verder in 2018

Voorspelling 1: AI neemt het denkwerk van ons over - Onderzoekers van het Institute for the Future (IFTF) hebben onlangs voorspeld dat we een nieuw tijdperk ingaan waarin mens en machine nog inniger zullen samenwerken.



Tussen nu en het jaar 2030 zal deze samenwerking zorgen voor een enorme transformatie in de manier waarop mensen leven. Natuurlijk werken we al veel langer met machines, maar dankzij nieuwe software-ontwikkelingen hebben we nu de beschikking over zaken als Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Artificial Intelligence (AI) en het Internet of Things (IoT).Allemaal zaken die van belang zijn bij connected auto’s, huizen, bankieren en tegenwoordig zelfs in het boerenbedrijf. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Daarom is het goed om eens een blik in de (nabije) toekomst te werpen om te kijken wat we komende tijd kunnen verwachten op dit gebied. IFTF zet acht voorspellingen op een rij.



Voorspelling 1: AI neemt het denkwerk van ons over

Komende jaren zal AI de manier waarop we met data omgaan veranderen. Bedrijven zullen AI inzetten om allerlei datagedreven denkwerk te verrichten. Ze besparen zo enorm op de tijd die ze anders kwijt zouden zijn aan planning en het testen van alle innovaties. Mensen kunnen hierdoor sneller betere beslissingen nemen.

AI zal zorgen voor veel nieuwe banen voor vele mensen. Zo zal er een nieuw soort IT-professional opstaan, die gefocust is op AI-training en fine tuning. Zij zijn straks verantwoordelijk voor het instellen van de parameters voor wat wel en geen bruikbare output is en bepalen de rules of engagement. Wanneer hierin is voorzien zal deze technologie in staat zijn snel commerciële mogelijkheden te spotten.



Voorspelling 2: We voegen IQ toe aan dingen

Vanaf 2018 zullen we gigantische vooruitgang zien in het embedden van near instant-intelligentie in bijvoorbeeld smart cities, organisaties, huizen en voertuigen. De kosten voor energie dalen en een IoT-node gaat richting de nul euro, mede daarom zullen er straks 100 miljard connected apparaten zijn en dat aantal zal snel stijgen. De omvang van al die gecombineerde data en de kracht van AI helpt machines ons te helpen ons leven ook fysiek beter op orde te krijgen. We evolueren tot ‘digitale conductors’ van de technologie die ons omgeeft en als een extensie van onszelf zal functioneren.

Neem bijvoorbeeld auto’s, de ultieme mobiele apparaten, die worden voorzien van ultrasonische sensoren die gebruikmaken van lichtstralen om de afstand tussen objecten te meten en om vormen te herkennen. Dankzij dergelijke innovaties wordt autonoom rijden straks echt realiteit. Tot die tijd raken we gewend aan het feit dat auto’s de garage zelf laten weten wat er vervangen moet worden en maken daarvoor zelf een afspraak.



Voorspelling 3: AR headsets

Het zal ook niet lang meer duren voordat de scheidslijn tussen ‘real’ reality en augmented reality begint te vervagen. De commerciële toepassing van AR staat inmiddels buiten kijf. Zo maken teams van constructeurs, architecten en engineers al gebruik van AR headsets om nieuwe bouwwerkzaamheden te visualiseren of medewerkers te trainen die niet fysiek op een locatie aanwezig kunnen zijn. Natuurlijk is er ook een aanzienlijke markt voor VR. In het bijzonder in de entertainment en gaming-sector. Maar toch zijn vooral de verwachtingen hoog dat AR de defacto manier van werken wordt om mensen te ondersteunen bij hun dagelijkse werk.



Voorspelling 4: Een diepere relatie met klanten

De Dell Technologies Digital Transformation Index laat zien dat 45 procent van de managers in middelgrote en grote organisaties gelooft dat ze binnen vijf jaar niet meer relevant zijn en 78 procent ziet start-ups als een bedreiging voor zijn business. Precies daarom is het belangrijker dan ooit om de klantervaring op 1 te zetten.

Dankzij voorspellende analytics, machine learning (ML) en AI kunnen bedrijven de komende tijd hun klanten beter begrijpen en hen op, of zelfs voorbij hun wensen bedienen. Klantenservice zal een belangrijke rol spelen in het perfectioneren van de blend tussen mens en machine. Dus in plaats van klantinteracties te laten afhandelen voor eerste generatie chatbots en vooraf vastgestelde boodschappen, zullen mensen en intelligente virtuele agenten samenwerken als een team.



Voorspelling 5: Vooroordeelcheck wordt de nieuwe spellingcheck

Het komende decennium zal opkomende technologie zoals VR en AI helpen informatie te vinden zonder dat emotie of externe vooroordelen daarbij een rol spelen. Zo kunnen ze, waar nodig, zelf een oordeel vormen op basis van de informatie waarover ze beschikken.

Op korte termijn zal AI ingezet worden bij sollicitatieprocedures om te scannen op bewuste en onbewuste vooroordelen die kunnen bestaan. VR wordt gebruikt als interview-tool om ervoor te zorgen dat er gesproken wordt met de juiste mensen. Zo kan bijvoorbeeld de ware identiteit van een sollicitant worden vergeleken met een avatar. Door gebruik te maken van nieuwe technologie kan een ‘vooroordeelcheck’ in no time heel normaal worden, net zoals een spellingcheck, maar dan met grote voordelen voor de hele maatschappij.



Voorspelling 6: eSports wordt nu echt groot

Komend jaar zullen steeds meer spelers gamen met een VR-headset op hun hoofd waarmee ze hun veldslagen in VR ervaren. eSports is inmiddels een markt met honderden miljoenen spelers geworden en kunnen we daarom als mainstream beschouwen. Dit gegeven legt ook een algemene trend bloot, namelijk dat typisch menselijke activiteiten, zoals sport, worden gedigitaliseerd. Technologie heeft sport aantrekkelijk gemaakt voor iedereen, u hoeft niet meer perse atletisch gebouwd te zijn. Wanneer u snelle reflexen hebt en een computer met internetverbinding kun u aan de slag.

Tegelijkertijd ziet u bij traditionele sporten, zoals wielrennen, dat het spel op hoger plan gespeeld wordt door data te vergaren die kan helpen om nog betere prestaties te leveren. In de toekomst is elk bedrijf een technologiebedrijf en onze vrije tijd wordt steeds vaker een ‘connected ervaring’.



Voorspelling 7: We zijn op weg naar een megacloud

Cloud is niet een bestemming. Het is een IT-model waarbij orkestratie, automatisering en intelligentie diep zijn geïntegreerd in de IT-infrastructuur. In 2018 zullen ontzettend veel bedrijven overgaan op een multi-cloud-aanpak en zo profiteren van alle voordelen van de verschillende modellen, private, hosted, managed en SaaS. Echter, wanneer applicaties en workloads straks in verschillende clouds draaien, bestaat het gevaar op cloud-silovorming wat juist een rem zet op de mogelijkheden voor data analytics en AI-initiatieven. Het kan ook gebeuren dat bepaalde applicaties of data landen in de ‘verkeerde’ cloud en daar niet optimaal presteren. Als reactie hierop zien we de opkomst van megaclouds die meerdere private en public clouds met elkaar verweven als één, coherent, holistisch systeem. Deze megacloud biedt een federated en intelligent overzicht over de gehele IT-omgeving.

Om megaclouds mogelijk te maken zijn multi-cloud-innovaties nodig op het gebied van networking (om data tussen de clouds te verplaatsen), storage (om data in de juiste cloud te plaatsen), compute (om de beste prestaties voor workloads te realiseren), orkestratie (om networking, storage en compute over verschillende clouds aan elkaar te linken) en klanten zullen AI en ML moeten inbedden en automatisering en inzichten op een hoger niveau moeten krijgen



Voorspelling 8: Zet cybersecurity nu echt op de eerste plaats

In deze intens verbonden wereld moeten we steeds meer op derde partijen vertrouwen. Organisaties zijn geen simpele, atomische eenheden (meer). Integendeel, het zijn systemen die met alles en iedereen verbonden zijn en maken zo onderdeel uit van een groter geheel. Technologie zorgt ervoor dat verstoringen in dit systeem sneller gaan en verder reiken dan ooit tevoren. Kijk maar eens naar een van de grootste datalekken ooit, waarbij hackers inloggegevens gebruikten om in te loggen op een HVAC-systeem van een derde partij.



Dankzij de verweven relatie met machines kunnen kleine foutjes leiden tot megaproblemen. Komend jaar zal daarom belangrijk zijn voor het bedrijfsleven, mede gevoed door de GDPR. De implementatie van cybersecurity-technologie om data effectief te beschermen en bedreigingen af te weren moet in 2018 daarom echt een prioriteit worden.



Zie hier de begeleidende video.