 Werknemer tast in het duister als het gaat om bedrijfsdoelstellingen

27 procent wil meer inzicht in individuele bijdrage aan bedrijfsdoelstellingen - Zakelijk Nederland maakt zich weer op voor een nieuw jaar met nieuwe bedrijfsdoelstellingen. Meer dan een kwart van de medewerkers (28 procent) heeft echter geen idee wat de bedrijfsdoelstellingen van hun organisatie zijn.



Als de jaarlijkse doelstellingen wel gedeeld worden, doet 43 procent van de organisaties dit slechts één keer aan het begin van het jaar. Van die organisaties komt dertien procent er het hele jaar niet meer op terug. 30 procent van de bedrijven komt er soms op terug. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 29 procent van werkend Nederland meer transparantie wil als het gaat om de bedrijfsdoelstellingen. Deze resultaten komen uit onderzoek uitgevoerd door Protime onder 1.000 werknemers. In slechts een op de tien organisaties worden de doelstellingen wel ieder kwartaal besproken tussen manager en medewerker. In zestien procent van de organisaties worden de doelstellingen en voortgang continu besproken en geëvalueerd, zowel op individueel als op teamniveau.



Individuele bijdrage

Naast dat werkend Nederland meer transparantie wenst qua doelstellingen, wil 27 procent meer inzicht in hun individuele bijdrage aan die doelen. Het is echter lang niet altijd duidelijk bij wie ze kunnen aankloppen. 30 procent weet niet wie er binnen zijn organisatie verantwoordelijk is voor het bewaken van de gezette koers.

Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland: "Heldere doelstellingen geven een duidelijke richting en bepalen in grote mate het succes van een bedrijf. Toch blijkt de uitvoering in de dagelijkse praktijk telkens moeilijk. Transparantie is één van de belangrijkste bouwstenen: kan je op elk moment de status monitoren en weten wie waarvoor verantwoordelijk is? Waar staan mijn collega's van andere afdelingen met dezelfde doelstelling? Zijn alle doelstellingen op ieder niveau binnen de organisatie met elkaar in lijn? Kortom: manager en medewerker moeten hetzelfde beeld hebben van de doelstellingen en hoe deze behaald moeten worden. En dat kan alleen met behulp van inzicht en een continu gesprek."