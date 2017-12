 Drie werkvloerergernissen binnen marketing, PR, communicatie & journalistiek

Grootste ergernis: slechte communicatie vanuit het management - Slechte communicatie vanuit het management is bij uitstek de grootste ergernis op de Nederlandse werkvloer binnen marketing, PR, communicatie en journalistiek. Dit blijkt uit onderzoek van Intelligence Group en SchaalX onder ruim 3.500 professionals in loondienst.



De meeste ergernissen zijn te wijten aan het gedrag van collega’s. Dus werknemers die als goed voornemen hebben om in 2018 een leukere collega te zijn, kunnen aan de slag om deze top drie ergernissen te voorkomen:

Slechte communicatie vanuit het management Collega’s die zich niet aan afspraken houden Collega’s die hun verantwoordelijkheid niet nemen Aandacht voor aanhaken

De aanvoerder van de lijst toont aan dat het management de grootste veroorzaker is van ergernissen bij werknemers. Ingrid Schipper (managing partner SchaalX): "We horen het vaak van kandidaten die bij ons op gesprek komen. Het lijkt zo makkelijk en toch merken we in veel gevallen dat informatie niet goed doorkomt op de werkvloer en dat veroorzaakt onvrede bij de medewerkers. Aandacht voor het aanhaken van medewerkers wordt nog steeds enorm onderschat door het management."



Telefoongesprekken in dezelfde ruimte & luidruchtig werken

Opvallend is verder dat werknemers binnen PR, communicatie en journalistiek (23,2 procent) en marketing (14,7 procent) zich in veel grotere mate ergeren aan telefoongesprekken van collega’s in dezelfde ruimte dan de gemiddelde Nederlander in loondienst (5,6 procent), iets wat je niet zou verwachten van mensen die voor hun werk juíst worden geacht veel in gesprek te zijn. Ook ergeren deze werknemers zich bovengemiddeld aan collega’s die luidruchtig werken ten opzichte van de gemiddelde Nederlander in loondienst, zoals hard tikken op het toetsenbord of meezingen met muziek.