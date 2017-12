 Consumenten vrezen voor namaakproduct als kerstcadeau

31 procent kocht wel eens een namaakproduct in 2017 - 45 procent van de consumenten is bang om in de feestmaand een namaakproduct te kopen. Terwijl 91 procent zegt dat ze niet bewust op zoek zijn naar een namaakproduct, zegt bijna één op de drie weleens onaangenaam verrast te zijn door een nepproduct.



Dit zijn conclusies uit de Holiday Barometer 2017 van MarkMonitor.

Het is algemeen bekend dat oplichters rond de feestdagen actiever zijn, omdat er in deze periode het meest online wordt gewinkeld. Ten opzichte van vorig jaar is het percentage consumenten dat slachtoffer is geworden van een namaakproduct gestegen. In 2016 kocht 23 procent weleens onbedoeld een namaakproduct. In 2017 is dit percentage 31 procent, waarvan meer dan een derde (34 procent) dit twee- tot driemaal is overkomen. Namaakproducten zijn door elf procent drie tot vijf keer aangeschaft en bij vijf procent zelfs meer dan vijf keer. Bij ongeveer de helft van de gedupeerden was de aankoop bedoeld als geschenk of souvenir.



Beste koopjes

Chrissie Jamieson, Vice President Marketing bij MarkMonitor zegt hierover het volgende: "Slimme shoppers speuren op het internet naar de beste koopjes. Helaas stelt dit hen bloot aan vervalsers, die dezelfde kanalen gebruiken om hun producten te verkopen en klanten te duperen. Het probleem groeit doordat het mogelijk is om via steeds meer kanalen te winkelen, zoals social media en apps. Aan de ene kant waarschuwen we consumenten om waakzaam online te winkelen en aan de andere kant roepen we bedrijven op om een merkbeschermingsstrategie te ontwikkelen."