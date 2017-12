 IT-besluitvormer heeft vertrouwen in beveiliging

Toch werd 85 procent getroffen door een hack - Fortinet onthult nieuwe bevindingen op basis van zijn Global Enterprise Security Survey. Volgens dit onderzoek heeft 53 procent van alle IT-besluitvormers bij organisaties met meer dan 250 werknemers vertrouwen in hun beveiliging.



Desondanks werd 85 procent van alle deelnemende organisaties de afgelopen twee jaar het slachtoffer van een beveiligingsincident. 72 procent is van mening dat ze de beveiliging beter op orde hebben dan andere organisaties; slechts zes procent denkt achter de feiten aan te lopen. Het onderzoek bewijst het belang om gebruik te maken van best practices en basismaatregelen op beveiligingsgebied, en om niet op de op de lauweren te gaan rusten.



Zelfgenoegzaamheid in weerwil van duidelijke beveiligingsproblemen

Volgens de respondenten was 33 procent van alle beveiligingsincidenten die de afgelopen twee jaar plaatsvonden het gevolg van social engineering, ransomware en phishing via e-mail. 67 procent van alle bedrijven heeft voor 2018 een voorlichtingsprogramma gepland om werknemers bij te spijkeren op het gebied van cyberbeveiliging. Dit weerspiegelt het groeiende besef dat beveiligingsincidenten evenzeer worden veroorzaakt door achteloosheid en onwetendheid als door boze opzet.

Een ander belangrijk aandachtspunt voor organisaties is het beschermen van de toegang tot hun bedrijfsnetwerk. Slechts de helft van alle IT-besluitvormers denkt volledig overzicht en grip te hebben op alle apparaten met toegang tot hun netwerk. Hetzelfde percentage IT-besluitvormers heeft er vertrouwen in dat ze volledig inzicht hebben op de activiteiten van alle externe partijen die regelmatig toegang tot het bedrijfsnetwerk zoeken. 54 procent procent van alle IT-besluitvormers denkt volledig overzicht en grip op de activiteiten van hun personeel te hebben. Dit gebrek aan vertrouwen in het toezicht op het netwerk lijkt erop te wijzen dat bedrijven dit aspect de hoogste prioriteit moeten toekennen. Desondanks heeft slechts 24 procent van alle bedrijven de toepassing van basismaatregelen zoals netwerksegmentatie gepland. Zonder netwerksegmentatie krijgt malware de kans om zich binnen het netwerk te verspreiden.



Het kennisniveau van het personeel is bepalend voor de beveiliging

Gevraagd naar wat ze qua beveiliging anders zouden hebben gedaan tijdens hun loopbaan, zei 42 procent van alle IT-besluitvormers dat ze meer hadden moeten investeren in training om het personeel bewust te maken van beveiligingsrisico’s. Voorlichting aan eindgebruikers verkleint de kans dat ze ten prooi vallen aan aanvalstechnieken zijn gericht op een van de zwakste schakels in de beveiliging zijn gericht: de werknemers zelf.

Bij 71 procent van alle beveiligingsincidenten legt de Raad van Bestuur de schuld in eerste instantie bij de IT-organisatie. Dit kan gaan om een specifieke persoon (29 procent) of de volledige afdeling (42 procent). Werknemers buiten de IT-afdeling krijgen in 28 procent van alle gevallen de schuld in de schoenen geschoven, hoewel zij doorgaans als de zwakste schakel worden gezien. De IT-afdeling kan niet langer als enige partij verantwoordelijk worden gehouden voor beveiligingsincidenten. BYOD en het Internet of Things, het gebruik van de cloud en schaduw-IT zijn stuk voor stuk factoren die ertoe bijdragen dat de verantwoordelijkheid voor de beveiliging door iedereen binnen de organisatie wordt gedeeld.



Het belang van evenwichtige investeringen in cyberbeveiliging

Gevraagd naar hun belangrijkste investeringsfocus voor het afgelopen jaar noemeden IT-besluitvormers:

37 procent - Nieuwe beveiligingsoplossingen en -diensten

21 procent - De implementatie van beveiligingsregels en -processen

veertien procent - Het upgraden van beveiligingsoplossingen

tien procent - Beveiligingstraining voor werknemers

zes procent - Beveiligingsaudits en -evaluaties Investeren in technologie

Door voortdurend te investeren in technologie kunnen bedrijven tempo van ontwikkelingen rond cyberbedreigingen bijbenen en zich daarop voorbereiden met een uitgebreide beveiligingsoplossing. In 2018 zullen zij blijven investeren in nieuwe en verbeterde beveiligingsoplossingen. 41 procent van de respondenten geeft echter aan dat beveiligingstraining voor het personeel een van hun belangrijkste drie investeringsprioriteiten voor het komende jaar zal vormen.