 Vacatures in Sales, IT en Administratie meest bekeken in 2017

Ook in 2018 veel kansen in IT, Sales en Logistiek - Vacatures in Sales en IT werden het meest bekeken op Monsterboard het afgelopen jaar. Ook administratieve en secretariële functies en banen in Finance, Logistiek en Techniek werden veel bezocht op de vacaturesite.



Ook blijkt uit de data van Monsterboard dat vooral banen op luchthaven Schiphol in de smaak vielen bij werkzoekenden; vacatures voor platformmedewerker en grondstewardess staan beide in de top tien. Ook een baan als bierproever bij een grote brouwerij scoort hoog in de lijst van meest bekeken banen op Monsterboard in 2017.



Top acht functiecategorieën

1. Sales

2. IT/Software Development

3. Administratief/Secretarieel

4. Accounting/Financieel

5. Logistiek

6. Techniek

7. Klantenservice

8. HR/Personeelszaken



Top zes meest bekeken vacatures

1. Grondstewardess op Schiphol

2. Bijbaan als vulploegmedewerker supermarkt

3. Administratief medewerker bij een bank

4. Horeca medewerker ziekenhuis

5. Platformmedewerker Schiphol

6. Bierproever bij een brouwerij



Veel kansen in sectoren met tekorten

Sander de Bruijn, Marketing Directeur van Monsterboard: "Werkzoekenden lijken goed te weten in welke sectoren de kans op een baan het grootst is, want vacatures in die branches worden ook het vaakst bekeken. Ook volgend jaar zullen er door schaarste in IT, Sales en Logistiek weer heel veel kansen liggen voor mensen die op zoek zijn naar een eerste baan of een nieuwe uitdaging."