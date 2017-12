 Enorme groei van aantal Nederlandse beleggers

Nederlander zoekt alternatief voor spaargeld - De spaarrente is laag. En de beurskoersen blijven stijgen. Steeds meer Nederlanders kiezen daarom voor beleggen. Onderzoekbureau Kantar TNS publiceerde deze maand een onderzoek waaruit blijkt dat de groei van het aantal beleggers veel groter is dan de afgelopen jaren.



In Nederland beleggen ongeveer 1.385.000 huishoudens, zo blijkt uit het onderzoek. Dat is een stijging van veetien procent ten opzichte van 2016, waarin het aantal beleggende huishoudens ook al met negen procent toenam. Volgens Kantar komt de groei van het aantal beleggers door de dalende rente.

De trend is namelijk te zien sinds de spaarrente in 2016 onder de procent daalde.



Na de financiële crisis duurde het even voordat het vertrouwen in beleggen weer steeg

Volgens Kantar TNS nemen Nederlanders een voorbeeld aan hun omgeving. Als mensen zien dat steeds meer bekenden (succesvol) beleggen, zijn ze zelf ook eerder geneigd om hun geld te beleggen.



We zoeken naar een alternatief voor ons spaargeld

Nederlanders moeten steeds meer zelf regelen voor hun financiële toekomst. Dat komt bijvoorbeeld doordat de AOW-leeftijd omhoog gaat. En doordat de hypotheekrenteaftrek verder wordt afgebouwd. Ook krijgen studenten geen basisbeurs meer. "Nu de spaarrente zo laag is, lijken steeds meer mensen op zoek te gaan naar mogelijkheden om een hoger rendement te behalen," vertellen Jeroen Roskam en Aart Hatzmann, fondsmanagers van de Gemaksbeleggen fondsen van Centraal Beheer. "Beleggen levert op de langere termijn vaak meer op dan sparen. Let wel op dat beleggen ook kosten en risico’s met zich meebrengt."



Beleggen proberen? Begin klein

"Voelt beleggen nog als een ver van uw bed show? U kunt ook klein beginnen om eens te kijken of beleggen iets voor u is," zeggen Roskam en Hatzmann." Veel mensen zetten maandelijks een bedrag op hun spaarrekening. U kunt een deel van dit geld op een beleggingsrekening zetten. Met een inleg van 50 euro per maand kunt u over een langere periode al een mooi bedrag opbouwen."