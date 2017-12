 Kwart jongeren raakt gedemotiveerd als ze geen kerstpakket krijgen

Bijna driekwart van de Nederlanders verkiest extra vrije dag boven kerstpakket - 25 procent van de jongeren zegt minder gemotiveerd te zijn om zijn werk goed te doen wanneer ze geen kerstpakket krijgen. Dit blijkt uit onderzoek vanActies.nl onder 1.115 Nederlanders.



Verder blijkt dat maar liefst 70 procent van de Nederlanders een extra vrije dag verkiest boven een kerstpakket.

Jongeren hechten gemiddeld de meeste waarde aan een kerstpakket. Waar 41 procent van de ondervraagden zegt het prima te vinden om geen kerstpakket te krijgen, is dit percentage onder jongeren fors lager (31 procent). "Het lijkt erop dat jongeren het belangrijker vinden om gewaardeerd te worden door de werkgever in de vorm van een presentje," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Een kerstpakket is natuurlijk het traditionele middel om die waardering te laten blijken."



Kerstpakket of niet?

Ondanks dat de ondervraagden graag een kerstpakket krijgen, verandert dit wanneer er geld, of beter nog, een vrije dag voor in de plaats wordt aangeboden. Zo zegt 55 procent van de Nederlanders liever geld te krijgen, en verkiest maar liefst zeven op de tien Nederlanders een extra vrije dag boven een kerstpakket. "Deze cijfers laten zien dat het traditionele kerstpakket steeds minder in de smaak valt bij werknemers," zegt Franke. "Als u kijkt naar de eindejaarsbeloning dan zou u kunnen overwegen om hierin iets te kiezen wat aansluit bij de huidige wensen van de werknemer."



Inhoud van het kerstpakket

Ook de inhoud van het kerstpakket is erg belangrijk. Ruim een derde van de ondervraagden (34 procent) zegt het onverantwoord te vinden als het pakket wordt gevuld met ongezonde dingen. Dit geldt voornamelijk voor de oudere generaties. In de leeftijdscategorie tot 40 jaar zegt slechts een op de vijf dit geen goed idee te vinden. Franke: "Het lijkt erop dat naarmate de Nederlander ouder wordt, hij of zij meer waarde hecht aan een kerstpakket gevuld met gezonde dingen."



Kerstpakket weggeven

Overigens moet je er als werkgever niet op rekenen, het iedereen naar de zin te kunnen maken; bijna een derde van de ondervraagden (32 procent) zegt namelijk weleens (delen van) zijn kerstpakket te hebben weggeven als een ‘nieuw’ cadeau. Franke: "Sommigen werkgevers wisten het wel heel bont te maken, zo kreeg een ondervraagde condooms en glijmiddel in zijn kerstpakket. Drie anderen kregen een dildo; waarvan een van chocolade." Benieuwd naar andere opvallende dingen die werknemers in hun kerspakket hebben gehad? Kijk dan hier voor de volledige lijst.