 Solliciteren via smartphone is de belangrijkste recruitmenttrend voor 2018

Snapchat en Instagram veroveren de recruitmentmarkt - Recruitment via social media is populairder dan ooit, maar liefst 94 procent van de bedrijven maakt hier gebruik van in het recruitmentproces. Door de populariteit herkent de meerderheid van de organisaties (58 procent) de ontwikkeling van mobiel solliciteren.



Meer dan de helft van de bedrijven (52 procent) wil het dan ook daadwerkelijk inzetten om talent te werven. Dit blijkt uit het jaarlijkse Social Media Recruitment Onderzoek van MrWork waaraan 233 bedrijven van verschillende groottes meededen.



Candidate journey

Naast mobiel solliciteren ziet 42 procent van de organisaties de candidate journey als een belangrijke trend in het recruitmentproces. Dit is de reis die een sollicitant aflegt van eerste contactmoment tot indiensttreding. Tevens worden live video (36 procent) en WhatsApp (32 procent) als trends genoemd. Alhoewel minder dan een derde van de bedrijven van plan is deze middelen in te zetten voor recruitment.



Snapchat en Instagram groeien snel

In het onderzoek van vorig jaar werden Snapchat en Instagram als grote recruitmentkansen voor 2017 benoemd. Dit jaar is het gebruik van Instagram voor recruitment dan ook met elf procent gestegen. Voor 2018 ziet 44 procent Instagram als een recruitmenttrend. Tevens is de verwachting dat Snapchat de recruitmentmarkt gaat veroveren. Maar liefst twee derde van de respondenten zegt dit social media kanaal in te willen zetten in de toekomst.

Mees van Velzen, oprichter en directeur van MrWork, over de resultaten: "We zien dat recruitment zich steeds meer richting de grote social media kanalen verplaatst, waarbij een persoonlijke aanpak van essentieel belang is. Voor succes met social media recruitment is het cruciaal om de doelgroep goed te leren kennen aan de hand van de candidate journey. Deze journey biedt inzichten in wie uw ideale kandidaat is, waar hij zich begeeft en welk gedrag hij vertoont. Alleen met deze inzichten bent u in staat om de juiste boodschap naar de juiste doelgroep op het juiste moment te brengen. Zo kunnen bedrijven zelfs de meest schaarse doelgroepen bewegen tot sollicitatie."