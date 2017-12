 Startende bedrijven kunnen minder betalen voor zakelijke rekeningen

Wees kritisch op niet noodzakelijke kosten - Startende bedrijven kunnen besparen op zakelijke rekeningen. Dat kan door te kiezen voor de juiste bank en slimmer gebruik te maken van zakelijk bankieren. Die tips geeft Dirk van Weert van ZakelijkeRekening.nl.



Startups kunnen een goed begin maken door te kiezen voor de juiste bank, zegt Van Weert: "Een zakelijke rekening kost geld, maar de kosten kunnen zelf in de hand gehouden worden. Het is goed om te weten dat er twee soorten kosten zijn: vaste kosten en variabele kosten."

"Bij variabele kosten gaat het om kosten die het bedrijf betaalt voor bijvoorbeeld transacties. Bij zowel vaste kosten als variabele kosten zien we verschillen in banken. Voordat een rekening voor zakelijk verkeer wordt geopend, is het goed om een vergelijking te doen", legt Van Weert uit.

Van Weert geeft starters ook de tip te kijken naar starterskortingen: "Sommige banken laten starters de eerste jaren niets betalen voor hun betalingsverkeer. Andere banken geven een flinke korting. Het loont om zich te verdiepen in dit soort kortingen. Maar verlies daarbij de lange termijn niet uit het oog."



Kritisch zijn op niet noodzakelijke kosten

Volgens Van Weert kan er flink bespaard worden door kritisch te zijn op niet noodzakelijke kosten: "Een creditcard van de zaak is daar een mooi voorbeeld van. Veel managers kiezen ervoor, maar in de praktijk ligt de creditcard vaak ongebruikt in een la." Hij noemt ook spoedbetalingen als voorbeeld: "Niet elke betaling hoeft een spoedbetaling te zijn. Natuurlijk is het fijn om snel zaken te doen, maar spoedbetalingen zijn lang niet altijd nodig."

Wie al allerlei extra diensten heeft afgenomen, doet er goed aan om deze op te zeggen: "Banken zelf raden het ook aan: organisaties die willen besparen op hun bankkosten kunnen het best ongebruikte passen, rekeningen en andere producten opzeggen."



Alles online regelen

Van Weert geeft als belangrijke tip aan managers om te convergeren naar online: "Kies zoveel mogelijk voor online. Bedrijven betalen namelijk een klein bedrag als ze papieren afschriften willen ontvangen. Het is een ingeslopen gewoonte. Houd betalingsgegevens digitaal bij, in plaats van op papier. Dat is goedkoper en bovendien een stuk beter voor het milieu."



Betalingen per batch regelen

Het doen van transacties kost geld, benadrukt Van Weert: "Voor iedere transactie moet een bedrag worden betaald. Ze worden goedkoper als bedrijven betalingen per batch regelen. Bijvoorbeeld als een bedrijf periodiek aan dezelfde groep incasseert of betaalt. Denk bijvoorbeeld aan het salaris van het personeel. Door er een batch van te maken kan men tot wel twee cent per transactie besparen."

Dat kan geregeld worden met een incasso-overeenkomst, weet Van Weert: "Dat regelen bedrijven gewoon met de bank. De meeste banken bieden een mogelijkheid om bestanden te uploaden, zodat managers de batchbetalingen onmiddellijk en op een overzichtelijke manier kunnen inzien via Internetbankieren."



Buitenlandse transacties beperken

Een meeting in het buitenland kan banktechnisch aardig wat onnodige uitgaven opleveren. De bank rekent al snel 2,25 euro voor een geldopname buiten Europa: "Het is verstandig om in een keer een bedrag op te nemen waarvan men denkt dit in het buitenland nodig te hebben."

Ook creditcardbetalingen raadt Van Weert af: "Creditcard betalingen zijn erg duur in het buitenland. Daarom is het verstandig deze zoveel mogelijk te vermijden. Een goede manier van bankzaken doen behoort tot goed management."



Klanten laten pinnen

Tot slot geeft Van Weert de tip om klanten te laten pinnen: "Klanten laten pinnen is goedkoper dan ze contact laten betalen. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Stichting Efficiënt Betalen. Het kost tijd om contant geld te behandelen. Omdat het onveilig is om veel contant geld in het bedrijfspand te hebben, moet het gestort worden. Voor een storting rekent de bank vanzelfsprekend ook een bedrag."