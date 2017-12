 Zorgvacatures zorgwekkend slecht geschreven

Kwalitatieve mismatch groter dan absoluut tekort - De kwaliteit van de vacatures in de zorg is zorgwekkend slecht en structureel onder het Nederlands gemiddelde. De oorzaken van de tekorten in de zorg worden vooral gezocht in het absolute tekort aan mensen, terwijl de bewijzen zich opstapelen dat de kwalitatieve mismatch misschien nog wel groter is.



Denk aan zoals verkeerd werven, slechte teksten, geen interne mobiliteit en geen stimulerend management.

Het bewijs voor slechte wervingsteksten wordt gevonden in de resultaten van oktober 2017. Het Nederlands gemiddelde van vacatures ligt op 23,0 punten (op een schaal van 0 tot 100) na analyses met de VacatureVerbeteraar terwijl zorgvacatures achter blijven met een score van 20,9. Daarbij zien we dat universitair ziekenhuizen iets beter scoren met (25,0) en dat voornamelijk vacatureteksten voor starters relatief beter voor de doelgroep worden geschreven (27,6). Over de maand oktober zijn 242.341 vacatures met de VacatureVerbeteraar geanalyseerd en gescoord op basis van de mate waarin de tekst aansluit bij de wensen en verwachtingen van de doelgroepen.



Gemiddelde score

In oktober zijn de vacatures voor Verzorgende IG/Verpleegkundige Niveau 4, Wijkverpleegkundige en Begeleider door respectievelijk WELZIN, Amaris en De Trans het best doelgroepgericht geschreven. WELZIN had met de vacature Verzorgende IG/Verpleegkundige Niveau 4 de hoogste score van 76 gevolgd door Amaris met een score van 72 voor de vacature voor Wijkverpleegkundige en ‘De Trans’ ook met een score van 72 voor de vacature Begeleider. De gemiddelde score van de top-tien best schrijvende zorginstellingen was 62,8, wat ruim voldoende is voor een goed recruitmentresultaat. Voor deze top-tiemn zijn de beste vacatures voor een bepaalde functie van een zorginstelling geselecteerd.



Vacatures van universitair ziekenhuizen het best doelgroepgericht geschreven, maar nog ver ondermaats

Gekeken naar sub sectoren in de zorg dan blijkt dat universitair ziekenhuizen het best inspelen op de doelgroep met hun vacatures, maar dat ze gemiddeld nog lang niet op voldoende niveau zitten. Zo scoren zij 25,0 punten gevolgd door de Geestelijke gezondheidszorg (22,0), GehandicaptenZorg, Verpleeghuizen, thuiszorg (21,0), Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (19) en de Jeugdzorg (12).

Wat opvalt is dat vacatures voor jeugdzorgpersoneel uitermate slecht worden geschreven. Een zorgwekkende zaak aangezien wachtlijsten voor jeugdzorg blijven groeien en er een sterk te kort is aan gekwalificeerd personeel in deze sector. "Er zijn inmiddels vele voorbeelden van zorginstellingen die minder schaarste en wervingsproblemen ervaren, nu ze de kwaliteit van hun werving verbeteren. Dit resulteert in meer sollicitaties en meer interne mobiliteit. Ook wordt de totale markt vergroot omdat herintreders en spijtoptanten worden geactiveerd en actieve baanzoekers niet worden ontmoedigd," aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group. ‘’Een goed geschreven vacaturetekst leidt tot wel 12,5 keer meer sollicitaties bij hetzelfde mediamix."