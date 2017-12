 Nederlander verveelt zich het minst vaak op het werk

Een gelukkige werknemer is een betrokken werknemer - Heeft u weleens een dipje op het werk? Daar heeft iedereen weleens last van. Toch zijn wij als Nederlanders heel productief vergeleken met andere landen wereldwijd.



Volgens Nederlandse managers met wervingsbevoegdheid vervelen werknemers in Nederland zich gemiddeld acht procent van de tijd. Bij een veertigurige werkweek betekent dit dat werknemers drie uur per week niet gefocust zijn op hun werk. Dit blijkt uit onderzoek van Robert Half onder ruim 2700 managers wereldwijd, waarvan 300 Nederlanders.



Terugkerende verveling

Nederland scoort heel goed vergeleken met de andere onderzochte landen. Australiërs spannen de kroon met een percentage van ruim negentien procent. Dit betekent dat zij zich wekelijks bijna één volle werkdag vervelen. Volgens de ondervraagde managers is de grootste reden voor verveling een tekort aan diversiteit in de werkzaamheden. "Terugkomende verveling is vaak een slecht teken," zegt Ricardo van Popering, Senior Business Manager bij Robert Half Nederland. "Het kan voor een werknemer een gevolg zijn van het gevoel dat zijn talent en vaardigheden niet volledig aansluiten op zijn functie."



Hoeveel procent van de werkweek verveelt de gemiddelde werknemer zich?

Land Verveling tijdens werktijd Australië 19,20 procent Verenigd Koninkrijk 15,08 procent Brazilië 13,48 procent Frankrijk 13,26 procent Zwitserland 13,23 procent Verenigde Arabische Emiraten 12,76 procent België 12,65 procent Duitsland 11,86 procent Chili 11,32 procent Nederland 8,06 procent

Bore-out

Ricardo van Popering: "Werknemers die zich te vaak vervelen kunnen tekenen gaan vertonen van een bore-out. Dit is net zo gevaarlijk als een burn-out. Werkgevers moeten daarom steeds in gedachten houden dat een betrokken werknemer een gelukkige werknemer is, en die zijn natuurlijk een stuk productiever."

Robert Half geeft enkele tips om een bore-out te voorkomen:

Ga na wat de talenten en ambities van de werknemer zijn. Een werknemer die het gevoel heeft dat hij zich actief kan ontwikkelen is automatisch meer gedreven om te verbeteren.

Stel samen carrièredoelen op. Een blik op de toekomst werkt vaak bemoedigend.

Laat medewerkers kritisch zijn naar zichzelf. Zijn ze nog gelukkig met wat ze doen? Voelen ze zich gewaardeerd? Wat kan er beter? Elke levensfase stelt namelijk zijn eigen, nieuwe wensen. Een jonge vader heeft andere wensen dan een starter op de arbeidsmarkt.