 De Digital Finance Expert rukt op

Door digitalisering krijgt DFE meer invloed op strategische bedrijfsbeslissingen - De exponentiële groei van de digitale mogelijkheden heeft in veel vakgebieden toegeslagen. Ook in het finance-vak.



FiN heeft hiernaar de afgelopen jaren wetenschappelijk onderzoek verricht en heeft in het voorjaar van 2017 een trendonderzoek uitgevoerd onder 149 hoger opgeleide finance professionals en managers. De conclusie is dat de digitalisering extra expertise vraagt en dat dit de rol en status van de (financial) controller verandert. Er ontstaat vraag naar een sterke Digital Finance Expert. Een ontwikkeling die finance professionals, opleiders en werkgevers niet kunnen negeren.



Is de DFE de nieuwe ster aan het front?

Een belangrijke trend op de afdeling financiën is het toenemende belang van specifieke expertise die niet direct te vangen is in de traditionele controller functie. "Er ontstaat een sterke behoefte aan hoger opgeleide, financiële experts met een sterkere proces- en IT-kennis," vertelt Lars Deneer eigenaar van FiN. Zo blijkt ook uit het State of the State Arbeidsmarktonderzoek van Deloitte (2014 - 2016). Het trendonderzoek van FiN laat tevens zien dat finance professionals, Business Intelligence de belangrijkste ontwikkeling vinden. De moderne financiële expert beheert een enorme bron van data en is in staat om deze data effectief te beheersen en te vertalen in waardevolle analyses en advies. "De deelnemers aan het trendonderzoek gaven zichzelf een 7,5 voor de waardering van hun inbreng binnen hun organisatie. Met het toenemende belang van de DFE zal dit cijfer de komende jaren gaan stijgen," aldus Deneer.



Ingrijpende gevolgen voor opleiders en werkgevers

De expertrol wordt dus steeds belangrijker en dat staat vaak haaks op de waardering die deze financiële expert als financial accountant, financial controller of rapportage expert nu krijgt ten opzichte van de (business) controller. Financieel opgeleide mensen worden aangetrokken met het idee van een snelle verticale carrière met de rol van business controller als heilige graal. De trend neigt echter naar meer horizontale job-mutaties, door het ontstaan van plattere finance organisaties door de crisis en digitalisering. Huidige opleidingen voldoen nu niet aan de vraag. De opleiding voor de DFE bestaat simpelweg nog niet, terwijl de noodzaak hiervoor in de dagelijkse praktijk steeds manifester wordt. De vraag is of de recente splitsing tussen de beroepsverenigingen van de RA’s (NBA) en de RC’s (VRC) ruimte gaan geven aan de geboorte van de DFE. En of dat ervoor gaat zorgen dat zij ook echt opgeleid gaan worden. Voor werkgevers zal het bovendien een uitdaging worden de juiste mensen te vinden, te ontwikkelen en vast te houden.