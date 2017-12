 Veilig bestanden delen: zeven best practices

Tip 5. Werk aan het bewustzijn van de gebruikers - Even die presentatie delen met de host van het event. Of dat vertrouwelijk dossier met een collega. Natuurlijk via Dropbox of WeTransfer, want dat is eenvoudig en gebruikt u thuis ook.



De manier waarop massaal gevoelige bestanden worden uitgewisseld, brengen enorme risico’s met zich mee. Deze zeven best practices verkleinen het risico op cyberincidenten door bestandsuitwisseling.

Onderzoeksbureau Ponemon Institute wint er geen doekjes om: onveilige bestandsuitwisseling zorgt voor minstens zo’n grote risico’s als directe datadiefstal. De conclusies zijn alarmerend. Volgens Lisette Sens, European Partner Director bij Mimecast, vertonen medewerkers massaal gevaarlijk gedrag. IT-afdelingen verliezen in rap tempo de controle. 67 procent van de onderzoeksdeelnemers heeft wel eens ‘per ongeluk’ een bestand verstuurd naar personen buiten de organisatie die helemaal niet bevoegd waren die bestanden in te zien. En dat zijn nog slechts degenen die zich daarvan bewust zijn.



Zeven stappen

Lisette Sens geeft daarom zeven stappen die bedrijven het beste kunnen nemen om veilig bestanden met elkaar te delen.



1. Gebruik een oplossing die integreert met e-mail

E-mail is op kantoor nog altijd veruit het meest gebruikte communicatiemiddel. Medewerkers zijn ermee vertrouwd, niet zelden ‘leven’ ze in hun inbox. Het is bovendien de meest gebruikte methode voor het delen van bestanden.

"Het is niet verstandig die vertrouwde omgeving volledig links te laten liggen," zegt Sens. "Een dienst voor veilige bestandsuitwisseling moet dan ook bij voorkeur integreren met de mailomgeving. Dat maakt de ‘overstap’ voor gebruikers zo pijnloos mogelijk, of zelfs geheel onopvallend. En dat is goed voor de adoptie. Niet onbelangrijk, want het beste systeem voor een veilige bestandsuitwisseling is immers het systeem dat ook daadwerkelijk gebruikt wordt."



2. Kies voor de cloud

Cloudoplossingen bieden volgens Sens een belangrijk voordeel boven on-premise-installaties. Het technisch beheer is uitbesteed, kapitaalinvesteringen zijn niet nodig, updates gebeuren geheel automatisch, implementaties zijn relatief snel rond en ze groeien mee met de organisatie.

Daarnaast is het securityniveau van een gerenommeerd cloudbedrijf vaak veel groter dan een gemiddelde onderneming zelf kan realiseren. Dat is voor een veilige bestandsuitwisseling natuurlijk een cruciaal voordeel.



3. Vermijd consumer-grade oplossingen

Er zijn diverse tools en systemen in omloop voor het ‘veilig’ delen van bestanden die zich voornamelijk richten op consumenten. Een goed voorbeeld zijn de webdiensten Dropbox en WeTransfer. Deze consumer-grade oplossingen zijn niet geschikt voor zakelijk gebruik. Sens: "Ze zijn vaak niet veilig genoeg, omdat ze veelal gebruiksgemak boven security stellen. Bovendien beschikken dergelijke diensten niet over typisch zakelijke features als een fijnmazig toegangsbeheer en tijdelijke bestandstoegang. Laat deze links liggen en kies voor zakelijke toepassingen voor veilige bestandsdeling."



4. Verkies geïntegreerde oplossingen boven puntoplossingen

Security raakt aan veel facetten van de bedrijfsvoering. Sens geeft aan dat dit kan resulteren in een lappendeken van puntoplossingen: voor iedere bedreiging of ieder bedrijfsproces een eigen beveiliging zonder onderlinge samenwerking.

"Die complexiteit is dodelijk voor de effectiviteit van security. Zo’n IT-landschap resulteert namelijk in niet-gebruikte oplossingen en genegeerde afspraken en best practices. Het is daarom raadzaam voor veilige bestandsdeling zoveel mogelijk te integreren met bestaande processen en oplossingen."



5. Werk aan het bewustzijn van de gebruikers

Security is zo sterk als de zwakste schakel, en die zwakste schakel is vaak de gebruiker. Zelfs de beste securityoplossingen staan niet garant voor veiligheid als gebruikers klakkeloos op url’s klikken en verdachte bijlagen openen. "Kennis en oplettendheid vormen dan ook belangrijke verdedigingslinies. Awarenesstrainingen kunnen hierin een belangrijke bijdrage leveren," aldus Sens.



6. Voer regelmatig audits uit

IT-landschappen zijn continu aan verandering onderhevig. Ook hackers zitten niet bepaald stil.

Sens: "Het is dan ook verstandig regelmatig een security- en compliance-audit te laten uitvoeren. Daarbij mag filesharing niet ontbreken. Met een audit wordt gecontroleerd of medewerkers de afgesproken processen en oplossingen correct toepassen en of deze nog voldoende bestand zijn tegen recente cyberdreigingen. Dat voorkomt dat het delen van bestanden door nieuwe ontwikkelingen alsnog onnodige risico’s met zich meebrengt."



7. Houd rekening met AVG

Vanaf mei 2018 wordt de nieuwe pan-Europese privacywetgeving gehandhaafd. De General Data Protection Regulation (GDPR) – in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd - brengt allerlei nieuwe regels op het gebied van privacy. Deze wetgeving stelt bovendien striktere voorwaarden aan de (technische) beveiliging van persoonsgegevens. "Een zakelijke oplossing voor het veilig uitwisselen van bestanden levert daaraan een belangrijke bijdrage," besluit Sens.